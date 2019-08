Százmillió forintból fejlesztik a pécsi hajléktalan-ellátást

"Szerettem élni boldogan Szerettem élni tevékenyen Szerettem volna élni még! Ám, az égiek döntöttek helyettem." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZABÓ SÁNDOR 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. augusztus 21-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÓTA LÁSZLÓNÉ Schatzl Erzsébet 96 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben történik. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk, RADÓ GYULÁNÉ Katona Teréz erdősmecskei lakos 77 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. augusztus 26-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy OROSZI JÁNOS szentlőrinci lakos 80 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 22-én 11 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Hófehér gyöngyök kísérjenek, mint jó vándort fehér kövek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága társam, testvérem, édesapám, nevelőapánk, nagypapánk és kedves rokonunk, KESERŰ ÁRPÁD a MÁV kocsiműhely dolgozója 58 éves korában türelemmel, megadással viselt hosszú idő után családja szerető körében teste megpihent. Temetése 2019. augusztus 22-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. Kérjük egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy OSTOROSICS ZOLTÁNNÉ Törgyéki Mária szentlőrinci, volt bükkösdi lakos 69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 22-én 12.30 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy UJVÁRI GÉZA 81. életévében elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük. Gyászoló szerettei

"Maroknyi fény, tengernyi bánat, mélységes csend maradt utánad. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk, nem feledünk téged. Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, nem feledjük soha.” Megtört szívvel emlékezünk HOLLÓ ISTVÁN halálnak 40. évfordulóján. Feleséged és gyermekeid

"Mikor testem elfáradt, lelkem roskadozva vittem, csendben, váratlanul átkarolt az Isten." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KRIZSICS MIHÁLY németi lakos, életének 89. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án, pénteken, a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a Szalánta-Németi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy RÉDAI JÓZSEFNÉ szigetvári lakos 75 éves korában csendesen elhunyt. Temetése augusztus 16-án 11 órakor lesz a Turbéki temetőben. Gyászoló szerettei

"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt testük megpihen." Fájó szívvel tudatjuk, hogy WASZNER PÉTERNÉ Eperjesi Magdolna életének 97. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 15-én, a 15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a geresdlaki temetőben. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TROSZT JÁNOSNÉ Maul Anna szederkényi lakos életének 94. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án 16.30 órakor a nyomjai templomban kezdődő gyászmise után lesz a szederkényi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOHLMANN ZSIGMONDNÉ Schmidt Mária életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án, a 16 órakor kezdődő gyászmise után lesz az újpetrei temetőben. A résztvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Értesítjük rokonainkat, barátainkat, hogy drága szerettünk, UJVÁRI JÁNOSNÉ Ecker Anna 95 éves korában csendben eltávozott közülünk. Temetése 2019. augusztus 16-án 11 órakor a magyarürögi temetőben (Fülemüle utca) lesz. Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, ÖZV. RÉVÉSZ ANTALNÉ Kiss Anna temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló szerettei