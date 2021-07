Szebbnél szebb dinnyék kerülnek most a kosarakba (videó)

Alig bírta el a vásárló, de megküzdött vele, s hazavitte a hatalmas, 18 kilós görögdinnyét. Mert a pécsi vásárcsarnokban ilyet is lehet találni, csak jó helyen kell keresni.

Ellátogattunk néhány napja a pécsi vásárcsarnokba, ahol minden harmadik-negyedik vásárló dinnyét (is) keresett. Nem hiába, múlt hét elejétől már kapható a hazai, ormánsági görög- és sárgadinnye. A termelőknek idén több problémával is szembe kellett nézniük, legutóbb például a jégveréssel, ám minden jel szerint jó lesz a szezon.

Míg a bevásárlóközpontokban 300 forint a görög, 500 a sárgadinnye kilója, a vásárcsarnokokban és az útszéli árusoknál ennél kevesebbért is találhatunk nekünk tetsző dinnyéket. A pécsi csarnokban 270–300 forint a piros húsú, míg 350–450 forint a sárga- és cukordinnye kilója.

Szín József, gerdei termelő pultja előtt hosszú sor kígyózott, mint mondta, a magszegény dinnyéket általában már az elsők között megvásárolják, ez idén sincs másképp. Vették is a dinnyét a vásárlók mint a cukrot, volt aki felet, negyedet vitt haza lefóliázva, de az erősebbek megbirkóztak a 8–10 kilósakkal is. S az egyik rekorder a gyönyörű 18 kilós görögdinnye volt, melyből bizonyára jó pár napig falatozhat a család.

Tordai János hosszúhetényi termelőnek is sok visszatérő vásárlója van, ő többek között arról beszélt, hogy lehet megtudni, melyik dinnye az igazán jó. A gazda szerint a dinnye kongása és illata is könnyen elárulhatja, hogy érett-e. Ha kopogtatáskor feszes, kongó hangot hallunk akkor érett dinnyéről beszélhetünk. Figyelhetjük a termés felületét is, az a pontja sárga, ahol a dinnye a földön feküdt, s minél kisebb ez a folt, valószínűleg annál érettebb.

A dinnyéket mi is megkóstoltuk, és nem panaszkodhattunk. S hogy meddig tart ki a szezon? Augusztus végéig, szeptember elejéig biztos, de a termelők több hullámban is ültettek, ennek eredményeképpen lehet, hogy még szeptember végén is dinnyézhetünk.

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete 2017-ben indította útjára a dinnyevédjegyet, a piros-fehér-zöld matricát. Melyeken fel van tüntetve, hogy melyik megyében termett a gyümölcs, illetve a termelő kódszáma is látható. A Keresd a dinnyést! elnevezésű okostelefonos alkalmazás használatával pedig pontos adatokat kapunk arról, hogy ki termelte a dinnyét, illetve arról is, hogy a gyümölcs milyen körülmények között került a piacra.

Tordai János, hosszúhetényi termelő arról is szívesen ad tájékoztatást, hogy a gyümölcs kiválasztásánál hogyan mehetnek biztosra a vásárlók.

Video: bama.hu