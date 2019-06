Szekó József újra indul a polgármesteri címért

Újra Szekó Józsefet ajánlotta polgármesterjelöltnek a párt országos testületei felé a Fidesz Mohácsi Csoportja, az erről szóló döntést csütörtökön este hozták meg – írta a Mohácsi Újság.hu.

Ajánlásuk akkor válik hivatalossá, amennyiben azt a párt országos testülete, a Választási Előkészítő Bizottság is jóváhagyja. Szekó József a jelölést elfogadta.

Ugyancsak határoztak arról, hogy az egyéni kerületekben is ugyanazokat indítják, akik öt éve győztek a körzetükben, tehát mind a nyolc fideszes képviselő újrázhat. A csoport ülése tisztújító közgyűlés is volt egyben, a Fidesz Mohácsi Csoportjának élén sem történt változás, továbbra is Pávkovics Gábor az elnök.

Amennyiben az ősszel esedékes önkormányzati választáson megválasztják, Mohács polgármestere hatodik ciklusát kezdheti meg a város élén. Szekó József 1998. október 18-án tette le hivatali esküjét. Huszonegy évvel ezelőtt csaknem háromszázmillió forintos hiány mutatkozott az önkormányzat kasszájában, jelenleg pedig 48 fejlesztési program fut több mint tízmilliárd forint összértékben.