Szén-monoxid: életet menthet az érzékelő

A nem megfelelő szellőztetés és a fűtőberendezés meghibásodása okoz legtöbbször gondot.

Megérkezett az igazi téli időjárás, napközben is csak fagypont körül alakul a hőmérséklet, éjszakánként pedig már komoly fagyok is előfordulnak. Ilyenkor mindenki jobban befűti a lakását, feljebb tekeri a konvektort vagy éppen több fát rak a kályhába. A megnövekedett fűtési igény viszont a kellő odafigyelés hiányában veszélyt is jelenthet. Ebben az időszakban ugyanis mindig felüti a fejét a „csendes gyilkos”, a szén-monoxid, ami mérgezést okozhat, pedig ez megelőzhető lenne.

A katasztrófavédelem szakemberi hangsúlyozzák, hogy évente legalább egyszer ellenőriztessük a fűtőberendezést. A benne lerakódott por és szennyeződés egyrészt rontja a fűtés minőségét, másrészt balesetekhez vezet. A veszély elkerülése érdekében ajánlott a lakás rendszeres szellőztetése, hiszen a szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét, és az utánpótlás nem biztosított.

Továbbá egy jó szén-monoxid-érzékelő beszerzése is tanácsos, hiszen egy jól működő berendezés is bármikor meghibásodhat. A mérőeszköz használata azért különösen fontos, mert az már a magas koncentráció, illetve a mérgezéses tünetek megjelenése előtt jelez.

Baranya megyében október óta három alkalommal riasztották a tűzoltókat a szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt, tudtuk meg a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől. Egy kozármislenyi esetnél egy felnőtt és egy gyermek került kórházba megfigyelés céljából, egy pécsi esetnél két felnőttnek és három gyermeknek rokonokhoz kellett költözniük a gázkazán felülvizsgálatáig.

Ellenőrizni kell

Egy megfelelő szén-monoxid-érzékelő akár életeket is menthet, viszont egy rossz minőségű mérőeszköz nem biztos, hogy időben jelez, amiből komoly baj is lehet. Annak érdekében, hogy az utóbbiakat kiszűrjék a piacról, a fogyasztóvédelem szakemberei rendszeres ellenőrzéseket végeznek, tudtuk meg a Baranya Megyei Kormányhivataltól. Az elmúlt évben kétféle készüléket tiltott be a hatóság, mert azok súlyos kockázatot jelentettek mérgezésveszély szempontjából.