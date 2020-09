Szent-Györgyi Albert Helytállás különdíjat kapott dr. Kanizsai Péter

2017 óta minden évben Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat vehetnek át az orvosi szakma legelhivatottabbjai. Idén is szeptember 16-án adták át az elismeréseket, az orvosi és fiziológiai Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert születésnapján, ám ezúttal – a vírushelyzet miatt – rendhagyó módon. Szent-Györgyi Albert özvegye, Marcia Szent-Györgyi videóüzenetben emlékezett meg a professzor születésnapjáról és gratulált a díjazottaknak.

A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy akár a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.

A tavalyi év őszén az alapítvány a díjat az egészségügyi szakdolgozókra is kiterjesztette, idén pedig létrehozta a Helytállás különdíjat is, amivel háláját szeretné kifejezni a járvány idején a közegészségügyben dolgozó és helytálló orvosoknak, akik az elmúlt hónapokban fáradhatatlanul, magas szintű szakmai tudással és lélekemelő hozzáállással viseltettek betegeik iránt.

Dr. Jójárt Ferenc, a díj főtámogatója, a Goodwill Pharma tulajdonosa így nyilatkozott

„Nagyon sajnálom, hogy személyesen nem fejezhetem ki hálámat és elismerésemet a díjazottaknak, de a helyzet most így kívánja. Ez a világjárvány is bebizonyította, amit már eddig is tudtunk: az egészségügyben dolgozók a hétköznapok legnagyobb hősei, és ezért mindig köszönettel tartozunk nekik. Nem csak a most kitüntetetteknek, hanem mindenkinek, aki teljes erejével és szeretetével értünk és az egészségünkért dolgozik.”

A Helytállás különdíjat dr. Kanizsai Péter László, a Sürgősségi Orvostani Tanszék vezetője kapta.