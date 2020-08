Szentmise és hangverseny is volt az ünnepen

Az államalapítás és az új kenyér ünnepéről a megyeszékhelyen is megemlékeztek a Magtár Látogatóközpont Dísztermében, a vírushelyzet miatt azonban csak korlátozott számban lehetett részt venni az ünnepségen. A műsor fókuszában a kenyér és a kenyérhez kötődő népszokások álltak, amelyet a Fölszállott a páva című népzene és néptánc tehetségkutató versenyből megismert Kőhidi Máté ismertetett a közönséggel. Miközben megtudtuk, milyen nehéz is volt a kenyérkészítés, illetve azt, hogyan zajlott az aratás, a Zengő Együttes szórakoztatta a közönséget zenés előadásával.

A műsor után Bognár Szilva, Pécs alpolgármestere mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy augusztus 20-a akkor tud valódi ünneppé válni, ha nem szétválasztjuk az embereket, hanem közösséget építünk.

Kajtár Edvárd atya pedig úgy fogalmazott, hogy a kenyér két komponensű csoda. Egyrészt rengeteg ember fáradságos munkája van benne, ami az idei évben különös jelentőséget kapott a járványhelyzet miatt, hiszen a mezőgazdaságban dolgozóknak ugyanúgy, minden nap ki kellett menni a földekre. Másrészt pedig a kenyérnek van egy isteni valósága is, ami megjelenik abban is, ahogy a mezőgazdaságból élő ember átéli kiszolgáltatottságát. Természetesen ezek után nem maradhatott el az új kenyér megáldása, majd megszegése, amiből megkínálták a résztvevőket is.

Az ünnepség után szentmise kezdődött a Székesegyházban, majd a Pannon Filharmonikusok tartottak díszhangversenyt a Dóm téren. Az est leszálltával pedig ünnepi fények festették meg a Szent István teret.