Szenvedélye az ereklyegyűjtés, még Puskás cipőjét is megszerezte

Molnár Gábor baranyai drukker, vagy ahogy szinte mindenki ismeri „Cimpa” ereklyegyűjteményében több száz dedikált futballmez, labda szerepel. A régi idők legendáitól, illetve a mai sztároktól is őriz autogramokat.

– Milyen módon került kapcsolatba a futballal?

– Szenvedélyem a labdarúgás, és minden ami hozzá kapcsolódik. Játszottam is, de nem voltam jó futballista. Legelső komolyabb futballélményem az 1986-os labdarúgó-világbajnokság volt. Ezután kezdtem kijárni a PMSC hazai mérkőzéseire, majd úgy 12-13 éves korom körül elkezdtem statisztikákat írni. Csináltam albumokat is, és arra gondoltam, hogy jó lenne dedikálásokat szerezni. Néhányat be is gyűjtöttem, de a százat sem közelítette meg. Jöttem-mentem a világban, több részletben összesen hat évet töltöttem az Egyesült Államokban, amikor 2004-ben hazajöttem akkor kezdtem komolyabb gyűjtésbe.

– Mik voltak az első lépések?

– Nagyon sokat segített a kezdetekkor Kulcsár Árpád, aki most is a PMFC szakmai igazgatója, ő akkor még játékos volt. Kapcsolatokon keresztül ismertem meg játékosokat, kerestem meg csapatokat. A szabadidőm nagy részét ebbe fektettem, mezeket, labdákat, cipőket gyűjtöttem. Van négy telededikált labdám amit válogatott játékosok vegyesen írtak alá. Rajta van olyan játékos aláírása is aki a ’40-es években volt válogatott, de olyan is van aki a 2000-es években.

– Vannak még hasonlóan különleges darabok?

– Van olyan labdám, amit csak magyar gólkirályok dedikáltak. Volt olyan, hogy egyetlen aláírásért átutaztam az országot. A legelső gólkirálytól származó autogram az 1959-60-as szezon gólkirályáé, Albert Flóriáné. Puskás Öcsitől van például egy dedikált labdám, ezt csak ő írta alá. Van egy cipő, amit Öcsi bácsi ajándékozott Balaskó Ivánnak, aki Kispest nevelésű, de Pécsett is játszott. Iván 2005-ben nekem adta. Dárdai Páltól van három mezem is, különböző korszakokból, ebből kettő dedikált, az egyiket személyesen nekem hozta. Berendy Pál a Vasas kiemelkedő játékosa volt, az 1965-ös bajnoki csapatban hordott meze is nálam van. A mai válogatott játékosok közül Lovrencsics Gergőtől, Tőzsér Dánieltől is van mezem, de Dibusz Dénestől is kaptam egyet. Böde Dánieltől egy olyan cipőt kaptam, amiben benne van a neve, mezszáma és a magyar zászló. Pécsi kötődésű mezek közül PMSC és PMFC meccsmezeim is vannak. A legrégebbi Turi Zsolt 1988-89-es meze.

– Melyik áll a szívéhez legközelebb?

– Az Aranycsapat tagjai a 90-es években járták az országot, vittek mindenhova egy-egy ajándékot. A győri önkormányzathoz került egy olyan mez, amit az Aranycsapat legyártatott, a korhű mez, amiben ők játszottak. A 10-es számú került Győrbe, ezt Öcsi bácsi vitte személyesen, dedikálva. Ez végül hozzám került, a gyűjteményem része. Több ezer dedikált fotóm is van, és a sok-sok élmény sem elhanyagolható. Személyesen találkoztam Cristiano Ronaldóval, Decóval a Barcelona nagy klasszisával, Zlatan Ibrahimović-csal is. Christiano dedikált nekem egy olyan labdát, amelyen több portugál játékos aláírása is rajta van. De minden egyes gyűjtött darab közel áll a szívemhez, mindegyiknek megvan a maga története.

– Focival kapcsolatos blogot is működtet.

– Még 2009-ben egy barátom buzdítására indítottuk el, ő az informatikai munkákat végezte, nekem a tartalommal kellett foglalkoznom. A weboldal létrehozásának célja az volt, hogy bemutassam a labdarúgás pozitív oldalát, a játékosokat és a labdarúgásban dolgozó embereket. Interjúkat, cikkeket, képgalériákat készítettem. Ez 2015 környékére le­lassult, egy kicsit belefáradtam. Van egy közösségi oldalam is, oda szoktam írogatni, de az elmúlt időszakban oda is keveset. Ha lenne jelentkező, szívesen átadnám egy futballszeretőnek az oldal kezelését.

– Van olyan sportág melyet szívesen űz?

– Kilencéves korom óta versenysportoltam, kerékpárversenyző voltam, később atléta. Aztán néhány év kimaradt. Elkezdtem kondizni, felszedtem néhány kilót, és jöttek a küzdősportok. Húsz évesen kick-box-ban igazolt versenyző voltam, két évvel később meghívást kaptam a felnőttválogatottba. Aztán 2004 után abba is maradt a sport, 2015-től újra rendszeresen futok, kerékpározok, úszok. Szeptemberben egy nap alatt letekertem a Sopron–Pécs távot.

– Szinte mindenki csak Cimpaként ismeri. Mire utal ez a becenév?

– Általános iskola hatodik osztályában valamiért elkezdték piszkálni a fülemet, el is neveztek Cimpának. Én nem nagyon szerettem, de végül rám ragadt. Tizenhat éves korom óta szinte mindenki így hív.