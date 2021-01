Szenzációs műtétre, anyaméh-átültetésre (is) készülnek a PTE-n!

A PTE három kara és a Szentágothai Kutatóközpont csaknem száz tudósa dolgozik Pécsen a nemrég létrehozott Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumban azon, hogy olyan új eljárásokat dolgozzanak ki, amelyek által csökkenthető a meddő párok száma és javulhat a termékenység. Kovács L. Gábor professzor, a projekt vezetője szerint a legambiciózusabb tervük egy egészen egyedülálló műtét, anyaméh-átültetés végrehajtása a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ember szaporodásának zavarait napjainkban két tényező jellemzi: a fejletlenebb országokban tapasztalható túlnépesedés, és a népességcsökkenés a fejlett országokban, sajnos ez utóbbi igaz Európára és Magyarországra is. Hazánkban a gyermeket akaró párok 15 százaléka küzd meddőségi problémákkal, azaz mintegy 150 ezer párt érint a terméketlenség.

A pécsi egyetemen évtizedekre nyúlik vissza az emberi szaporodás, a reprodukció kutatása. A mostani, 3-4 éven át tartó nagyívű program során a tudósok egyebek mellett különleges eljárások kifejlesztésén és innovatív módszerek kidolgozásán dolgoznak. Ezek egyike lehet az egész világon különlegesnek számító anyaméh-átültetés is.

– Ha terméketlen párokra gondolunk, akkor hazánkban mindenki elsősorban az anyára gondol, holott legalább ugyanekkora százalékban az apa is érintett. Igazából azonban három nagy probléma van: az anya, az apa és mesterséges megtermékenyítés esetén önálló probléma az anyaméhen kívül megfogant embrió. Ezeket próbáljuk meg mi a legkülönbözőbb oldalról megközelíteni, és jellemzően egy klinikai betegágy mellett keletkező problémát megoldani a legmodernebb genetikai, biokémiai, immunológiai, hormonvizsgálati rendszerek keretében – fogalmazott megkeresésünkre Kovács L. Gábor professzor.

A projekt vezetője szerint a projekt egyik legambiciózusabb része az anyagméh-átültetés, amelyet Koppán Miklós szülészprofesszor és csapata tervez megvalósítani. Maga az egész eljárás hatalmas előkészületet igényel. Világszerte eddig mintegy 30-40 alkalommal próbálkoztak ilyen transzplantációval, főleg az Egyesült Államokban, Németországban, és volt már, hogy nemcsak sikerült átültetni az anyaméhet, hanem gyermeket is szült a méhet kapott édesanya.

– Ahogy manapság már át lehet ültetni a vesét, a májat, a szívet – ezeket már rutinszerűen –, úgy szó lehet anyaméh-transzplantációról is, akár rokonoktól, közeli hozzátartozóktól „szerezve”, de sikerült már balesetben elhunytakból kivenni a méhet. Magyarországon ilyen műtét eddig még nem volt, hiszen nagyon összetett eljárás. Az operáció után jön a következő, akár évekig tartó folyamat, megakadályozni, hogy az édesanya szervezete kilökje az idegen szövetet, de akár a fordítottja is megtörténhet, azaz az idegen szövet is megtámadhatja az anya szervezetét. Erre külön speciális részlegek kellenek, így nem hiszem, hogy a 3-3,5 éves programunk elején lesz ez megvalósítható, de remélem, hogy a vége felé be tudunk arról számolni, hogy elindultunk ezen az úton.