Szép a barack, de ehetetlen

Sajnos nem először fordul velem elő, hogy a piacon vásárolt gyümölcsről hazaérve kiderül – korántsem olyan minőségű az áru, mint amit az eladó állított róla, vagy mint amilyennek a portéka látszott.

Tavaly már egyszer megfogadtam, hogy soha többet nem vásárolok olyan barackot, ami hideg, amikor megfogom. Mégis kísértésbe estem a napokban az árus asztalán sorakozó mosolygós, csodálatos gyümölcsök láttán – és ismét pórul jártam. A tapasztalatom ugyanis a következő: az a barack, amit ha megtapogatunk és az szokatlanul hideg, másnapra szinte ehetetlenné válik. Hamar rájöttem, mi lehet az oka: a portékát fagyasztóban tárolják, mielőtt a piaci asztalra kerül, így aztán megőrzi frissességét, épségét. Persze csak látszólag.

Hiszen hazaérve szinte pár óra alatt észlelhető a rohamos állagromlás – másnapra élvezhetetlenné, fonnyadttá válik, sok esetben rothadásnak is indul a gyümölcs. Érdekelne, hogy vajon az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések erre is kiterjednek? Aligha hiszem. Nyilván bizonyíthatatlan is lenne, hogy az árusok „fagyasztással” próbálják vásárlásra ösztönözni az embereket. Ugyanakkor rendkívül bosszantónak tartom a gyakorlatot, hisz ez átverés – és az én példámon is látható, hogy a módszer sajnos működőképes.

És akkor még csak a barackról beszéltünk! A málnával sincsenek sajnos jó tapasztalataim. A reggel vásárolt, csodálatos, ép gyümölcsök estére korántsem olyan hívogatók. Nem tudom, mi az oka, de azt sejtem, hogy emögött is valamiféle trükk húzódhat. Jó lenne, ha például a fogyasztóvédelmi szakemberek is felfigyelnének a problémára!