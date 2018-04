Szépen megújult a Véradó Állomás

Szebb és korszerűbb lett a mohácsi Véradó Állomás.

Jelentős megtakarítással számolhat a jövőben a kórház a Véradó Állomás működtetését illetően annak a most befejeződött beruházásnak köszönhetően, amely során az épületet hőszigetelték, kicserélték az elavult nyílás-

zárókat, rendbe tették a lapos tetőt, valamint a fűtést is korszerűsítették.

Belül maradt a barátságos légkör, az ott dolgozók – élükön dr. Szilas Judit főorvossal – a rászoruló betegek és a véradók iránti gondoskodó törődése.

A csaknem 20 millió forintos beruházás keretében elkészült munkálatokat, amelyet a fenntartó, az Egészségügyi Ellátó Szervezet finanszírozott, dr. Csizmadia Csaba, a Mohácsi Kórház főigazgató főorvosa vette számba a közelmúltban tartott ünnepélyes átadás alkalmából.

Mint megjegyezte, az intézmény számára fontos szempont a gyógyításra szánt korszerű műszerek, eszközök beszerzésén túl az is, hogy minél optimálisabb legyen a működtetés, továbbá az, hogy az ide érkezőket illő környezet fogadja. A városban és térségében jelenleg mintegy 4000 rendszeres véradót tartanak nyilván, soraikban jó néhányan száznál is többszörös véradással jelentenek stabil bázist.

A megújult Véradó Állomás átadásán jelen volt dr. Hargitai János, a város és térsége országgyűlési képviselője, aki egyébként maga is rendszeres véradó. Az ünnepélyes eseményen azt emelte ki, hogy a Mohácsi Kórház látványos fejlődése az intézmény vezetői ambíciójának, s a biztosított források ésszerű felhasználásának köszönhető.