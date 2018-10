Szeretnék a vasárnapot pihenésre használni a siklósiak

Időkorlátok közé helyeznék egyebek mellett a nyári fűnyírást, hangos zajjal járó kerti munkákat Siklóson.

A lakók a nyáron többször is jelezték ugyanis az önkormányzat felé, hogy zavarja a nyugalmukat a vasárnap kora reggeli szomszédból érkező nagy zaj, ezért felvetették egy csendrendelet megalkotásának lehetőségét. Balázs Csaba, a város alpolgármestere a legutóbbi testületi ülésen vetette fel, és a képviselők támogatásával kérte a hivatalt, hogy jövő tavaszra dolgozzanak ki az önkormányzati rendeletben egy ilyen kiegészítést.

– Ez nem azt jelentené, hogy hétvégén nem dolgozhatnának a kerttulajdonosok, hanem arról van szó, hogy normális emberi időintervallumon tegyék azt – mondta az alpolgármester, akit levélben és fogadóórán is többször kerestek meg azzal, hogy a csendes többség is hallgattasson meg. A családok azt szeretnék, hogy a vasárnap a pihenésé legyen, egyébként a siklósi hotel vendégei is panaszkodtak a motoros gépek korai vagy éppen délidőre időzített használatára. Az éjszakai nyugalmat pedig a nyáron gyakran zavarta meg a hangos, szabadtéren hallgatott zene.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dr. Héger Zsolt jegyző elmondta, van lehetősége az önkormányzatnak egy ilyen szabályzat megalkotására, bár a rendőrség is felléphet a csendháborítás ellen.