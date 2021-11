Szigeti úti biciklisek: ki tudja, hogy mikor, hol válnak el útjaik!

Azt követően, hogy elismert pécsi szakoktató is bírálta a Szigeti úti kerékpárút kialakítását és biciklisáv létrehozását, lapunk olvasói is komoly kritikát fogalmaztak meg. A megoldás egyre inkább távolinak tűnik.

Bár az előző városvezetés idején fogalmazódott meg, hogy bővítik a pécsi bicikliút-hálózatot, a fejlesztéseket el is indították, de egy részét már az új, baloldali városvezetés idején kezdték el és fejezték be. A Szigeti út esetében is ez történt, ahol az út északi felén biciklisek közlekedésére figyelmeztető burkolati jeleket rajzoltak, míg a déli oldalán a járdán a gyalogosoktól elválasztva, egyirányú biciklisávot hoztak létre, amely a kereszteződéseknél kifut az úttestre is.

Lapunknak már korábban úgy nyilatkozott Katona Ágnes gépjárművezető szakoktató, hogy katasztrófa lett a Szigeti úti közlekedés, egyszer kerékpár­úton, máskor meg kerékpársávon kell menniük a bicikliseknek és szerinte is veszélyes helyzeteket teremtenek azzal, hogy fel-felbukkanak az autók mellett is időnként.

Olvasóink más oldalról is megközelítették a dolgot, egyikük például azt írta, hogy egy nap alatt kétszer is majdnem balesetezett szabálytalan biciklisekkel, akik a déli oldalon haladtak, de nem a kijelölt irányban a város felé, hanem azzal ellentétesen hajtottak. Ennek pedig az lehet az oka, hogy inkább a védettebb, a járda melletti részt használják szívesebben, mint a forgalmas úttest északi felét, ahol a buszok, teherautók mellett kellene tekerniük. Ottjártunkkor csütörtökön lapunk munkatársa is azt tapasztalta, hogy bár a biciklisek kétharmada betartja a szabályokat, de harmaduk nem – ami így is nagyon jelentős arány. Munkatársunk pedig maga is találkozott olyan kerekessel, aki inkább a járdánál ment át az útkereszteződésen és nem hajtott ki az útra, ahogy azt a nyomvonal megkövetelte volna tőle.

Lapunk megkereste a pécsi önkormányzatot, hogy hozzájuk érkeztek-e panaszok a témában, megfelelőnek tartják-e a nyomvonalat, illetve tervezik-e azt, hogy a szabálytalanul közlekedők miatt a biciklisek – akik jó része egyetemista lehet – számára felvilágosító kampányt indítanak, de nem válaszoltak.