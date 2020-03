Szigorú szabályok vannak érvényben az olaszoknál

A pécsi angol szakon végzett Havasi Mónika, aki tizenöt éve él férjével Szardínián, az olasz helyzetről, a karanténról, a házi oktatásról mesélt lapunknak.

Havasi Mónika Kassán született, 2001-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem angol szakán. Olasz férjével Budapesten ismerkedett meg, aki akkor a Zeneakadémián tanult. A háromgyermekes anyuka Szardínián él párjával, az olaszországi állapotokról kérdeztük.

– Az olasz nép temperamentumos, vidám, és mindig feltalálja magát. Ez az, ami mindig is tetszett bennük. Át fogjuk vészelni a mostani időszakot is. Az emberek már abban a fázisban vannak, amikor elfogadták, hogy a karantén az egyetlen megoldás, hogy megállítsuk a koronavírus terjedését. Egymást vidítják, támogatják az emberek, különböző unaloműző programokkal. Együtt énekelnek, tapsolnak a balkonokon, erkélyeken, amiről több videó is készült – mesélte a kialakult helyzetről Havasi Mónika.

Szardínia szigetén nyugodtabb a helyzet más olaszországi tartományokhoz képest. Oristano városban eddig három koronavírusos beteget regisztráltak, ám a szigorú karantén itt is ugyanúgy érvényben van. Nem mehetnek ki, csak gyógyszertárba, bevásárolni, munkába, vagy ha engedélyük van egyéb halaszthatatlan – például egészségügyi – intéznivaló miatt. Mindezt papírral kell igazolni, ki kell tölteni egy menetlevelet, hogy hová és miért mennek. Az utcákat rendőrautók járják, és hangosbemondón szólítják fel a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. Ha valakit megállítanak az utcán, a rendőr elkéri a menetlevelet. Aki nem rendelkezik ilyennel, büntetésre számíthat. Továbbá azt is szabályozták, hogy csak a lakóhelyükhöz közeli boltokban, gyógyszertárakban vásárolhatnak az emberek.

– A boltok nincsenek kifosztva. Amit nem lehet már egyáltalán kapni, az a szájmaszk és a fertőtlenítő gél. A benyomásom az, hogy az emberek már elfogadták, hogy otthon kell maradniuk, és már tényleg nagyon kevés a felelőtlen ember, aki az utcán sétálgat – tette hozzá.

A háromgyermekes anyuka március ötödikétől, a karantén kihirdetésétől van otthon gyermekeivel, akik azóta digitálisan tanulnak. Havasi Mónika angolt tanít, mint elmondta, most készítik elő, és lényegében tanulják ők is a távoktatást. A leckéket a diákok az elektronikus naplóban kapják meg, de olyan digitális platformokat is keresnek, melyek az otthoni tanulást segítik. Mint hozzátette, ez egy olyan rendkívüli helyzet, aminek kapcsán a diákok, a tanárok és mindenki más is csak most tanulja a gyakorlatot.