Szijjártó: Mi jelenleg egy lépéssel a többi ország előtt járunk

– Mi az oltásban hiszünk és abban, hogy akkor lehet elkerülni a nagyobb problémákat, ha minél több ember be van oltva – többek között ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki legutóbi pécsi látogatásokar válaszolt a Dunántúli Napló kérdéseire.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

– A Rátgéber Akadémia új beruházásának alapkőletétele alig néhány perce fejeződött be. A kérdésem ehhez kapcsolódik: mit vár a kormányzat ettől a beruházástól?

– Az, hogy a sport nemzetstratégiai jelentőségű számunkra, nem titok. Ha valaki végigköveti a 2010 óta eltelt időszakot, az láthatja, hogy az országban folyamatosan épülnek, illetve újulnak meg sportlétesítmények. Gyakorlatilag a földből nőnek ki uszodák, sportcsarnokok, jégcsarnokok. Úgy gondoljuk, hogy egy egészséges, önbizalommal teli nemzet esetében a sport jelenti az alapot. Három, egymással párhuzamosan futó célunk van: minél több fiatal sportoljon, minél jobb körülmények között és minél több világ­sztárt legyen alkalmuk látni testközelből. Itt, a Rátgéber Akadémián az első kettő mellé nyugodtan kitehetjük a pipát és azt gondolom, hamarosan a harmadik is valósággá válik.

– Ha a járványhelyzet is úgy akarja…

– Igen, ha úgy akarja.

– Térjünk rá akkor erre a kérdésre!

– Igazából magamat fogom ismételni. Mi az oltásban hiszünk és abban, hogy akkor lehet elkerülni a nagyobb problémákat, ha minél több ember be van oltva. Őszintén szólva nem is értem, hogy miért vannak még mindig olyanok, akik nem kérik az oltást – nem tudom, milyen érveket kellene még felhoznunk. Ebben a témában teljes konszenzus van a világon: az oltás az egyetlen, amely segít megfékezni a vírust. Aki kéri az oltást, az gyorsan megkapja azt, teljesen ingyen – arról nem is beszélve, hogy ezzel nem csak a saját, hanem embertársai életét is megmenti. Nézze, én voltam covidos, és azt senkinek sem kívánom: szörnyű volt, nagyon megterhelő. Az oltás azért kell, hogy korlátozás nélkül tudjunk tovább élni, lehessen iskolába járni, aki akar, az mehessen dolgozni, hogy a gazdaság lendületben maradjon. Nehéz volt az előző hullám, most nagymértékben rajtunk múlik, hogy milyen nehéz lesz a mostani.

– Hazánk gazdaságának lendületét mennyiben befolyásolhatja a mostani felfutás, a betegek számának folyamatos növekedése?

– Egyfelől nehéz jósolni, másfelől viszont az látszik, hogy eddig jól reagáltunk és ezután is minden bizonnyal jól fogunk. Mondhatnám példaként a keleti vakcinák alkalmazását, amely miatt az elején sok kritikát kaptunk, de az idő minket igazolt: ennek köszönhetően térhettünk vissza a normális kerékvágásba, és emiatt irigykednek ránk sokan. A járvány sok ország gazdasági fejlődését derékba törte. A miénket azért nem, mert mi már korábban is egyfajta dimenzióváltásban gondolkoztunk. Azt terveztük, hogy egy termelésorientált gazdaságból egyre inkább áttérünk egy kutatás-fejlesztésre, innovációra fókuszáló gazdaságra. Ez a törekvésünk aztán egybeesett a világjárvánnyal, azzal a helyzettel, hogy a termelés akadozott, sőt, bizonyos iparágakban le is állt. Abban a szituációban tehát ez volt az egyetlen járható út. És miközben ezt egyre több ország felismeri, és elindul errefelé, mi jelenleg egy lépéssel a többi ország előttük járunk.

– Ha már szóba került a többi ország: a környező országokat folyamatosan segítjük a világjárvány elleni harcban. Ennyi tartalékunk van ezek szerint?

– Igen, szerencsére valóban vannak tartalékaink. Én azt vallom, hogy inkább legyen százzal több lélegeztetőgép, mint eggyel kevesebb. Úgy gondolom, hogy a környező, és nem csak a környező országoknak kötelességünk segítséget nyújtani. A járvány bebizonyította, hogy minden kapcsolatban áll mindennel, s ha náluk jó a helyzet, akkor nálunk is jobb lesz.