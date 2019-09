Szijjártó szívesen dolgozik a város fejlődéséért Várival

Egyre komolyabb kihívást okoz világszerte az illegális migráció. Ennek mértékéről, a Brexit hatásáról, a Paks II. projekt jelentőségéről, és a baranyaiakat foglalkoztató kérdésekről beszélgettünk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

– Szinte hetente számolunk be lapunkban arról, hogy illegális migránsok lépik át a megyehatárt. Ennek tükrében mennyire jelentenek valós veszélyt a határsértők?

– Egyre nő a migránsok száma a nyugat-balkáni útvonalon. Görögországban napi szinten százas nagyságrendben szállnak partra illegális bevándorlók Törökország, illetve az afrikai partok irányából. Nyilvánvaló, hogy ők a nyugat-balkáni útvonalon mennek tovább. Bosznia-Hercegovina lakossága is folyamatosan szenved ettől a problémától, van olyan város, ahol már az iskolai tanévkezdés is nehézségbe ütközik, mert a migránsok elfoglalják az iskolaudvart táborozási céllal. Vannak olyan bosnyák városok, ahol a helyi lakosok szerveznek őrjáratokat. Szerbiában az illegális bevándorlók által elkövetett agresszív bűncselekményekről napi hírek érkeznek. A magyar határkerítés elleni támadások és az átjutási kísérletek száma is folyamatosan nő. A migránsok újabb és újabb módszerekhez folyamodnak annak érdekében, hogy illegálisan átlépjék a határt, de a magyar kormány világossá tette, hogy ezt nem fogjuk engedni. Mindaddig, ameddig mi kormányzunk, illegális bevándorló nem jöhet be Magyarországra. A kontinens nyugati felében azt látjuk, hogy a párhuzamos társadalmak egyre komolyabb kihívásokat okoznak. Ha valaki megnézi a német tartományi választásokat, akkor láthatja, hogy az úgynevezett nagy középpártok folyamatosan szorulnak vissza. A hétvégi lyoni, afgán bevándorló által elkövetett merénylet pedig egyértelműen azt mutatja, hogy a társadalmi integrációra vonatkozó sikerpropaganda hamis. Világossá vált, hogy a migránsok jelentős része nem kívánja elfogadni az európai életformát. Ez komoly veszélyt jelent a lakosságra és a közös európai értékekre.

– Mit hozhat az országnak, illetve a térségnek a Paks II. projekt?

– A nukleáris energia egy biztonságos, tiszta és olcsó módja az energia-előállításnak. Jelenleg az ország elektromos áram előállításában negyven százaléknál magasabb hányadot tesz ki a nukleáris energia. Részben ennek, részben pedig a napenergiába történő beruházásoknak köszönhetően 2030-ra a magyar kibocsátás kilencven százaléka karbonsemleges lesz. A Paksi Atomerőmű beruházás a hazai gazdaságtörténet egyik legnagyobb és legjelentősebb beruházása, amely a gazdaság modernizálása és a rezsiköltségek alacsonyan tartása szempontjából is kulcsfontosságú. A magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egyik záloga ez a beruházás, valamint a lakossági energiaárak féken tartásához is nagyban hozzájárul majd. Ezen felül a Paks II. projekt komoly infrastrukturális fejlesztéseket is magával fog hozni a térségbe.

– Sok baranyai él és dolgozik Nagy-Britanniában. Van valami félnivalójuk a Brexit kapcsán?

– A magyar miniszterelnök kötött egy megállapodást még 2016-ban az akkori brit miniszterelnökkel. Ennek értelmében ugyanúgy, ahogy az európai uniós tagországok biztosítják a területükön élő brit állampolgárok számára a megszerzett jogokat, úgy mi is elvárjuk Nagy-Britanniától, hogy biztosítsa az ott élő magyarok számára a már megszerzett jogokat. Ez egy alapfeltétel a tárgyalások során, amit a briteknek tiszteletben kell tartaniuk.

– Mi a magyar kormány álláspontja az égő amazonasi őserdő tekintetében?

– Mi a magunk részéről olyan politikát folytatunk, amely komoly hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. Nyilvánvalóan mindannyian tiszta levegőt, tiszta vizet szeretnénk. Ami nagyon fontos, hogy nem szabad ezt a vitát politikai haszonszerzés érdekében folytatni. Ma Európában azt látjuk, hogy a környezetvédelem politikai támogatást generáló hívószóvá vált. Ennek nyomán aztán azok a viták, melyek a környezetvédelemről szólnak, nagyon hamar átpolitizálódnak. Ha valaki valóban a környezetért aggódik, akkor racionális, ésszerű vitákat kell, hogy folytasson. Mi ezeknek a racionális vitáknak vagyunk a hívei. A versenyképességi és a környezetvédelmi szempontokat együtt kell kezelni.

– Igaz, hogy a pécsi úszóolimpikon, Kenderesi Tamás ügyében személyesen járt el?

– Igen, személyesen beszéltem Tamással azokban a napokban, tartottuk a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy ilyen esetben az a helyes, ha egy külügyminiszter mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország egyik sikeres sportolója minél előbb hazatérjen.

– Az elmúlt tizenhat hónapban négy világcég jött Pécsre. Milyen lehetőségeket nyitnak meg ezek a fejlesztések?

– A magyar gazdaság teljesítményéhez a vidéki nagyvárosok nagyban hozzájárulnak. Maximálisan egyetértek Vári Attila elképzeléseivel: Pécsnek és a régiónak egyaránt fontos szerepe van a magyar gazdaság dinamikus fejlődésében. Ha a pécsiek úgy döntenek, hogy Vári Attilát választják polgármesternek, akkor nagyon szívesen dolgozom vele a jövőben is azon, hogy Pécsre minél több beruházást hozzunk, és a város régiós és nemzetközi jelenléte is tovább erősödjön. Ez nemcsak a város, de a magyar gazdaság érdekét is szolgálja.