Szilveszterre telt ház várható az éttermekben

Karácsonykor ugyan nem volt komoly vendégforgalom a szállodákban, azonban az év utolsó estéjén minden szórakozóhely megtelik élettel. Pécsett és a megye többi városában különböző rendezvényekkel, koncertekkel búcsúztatják az óévet.

Számtalan program és helyszín közül választhatunk, hol töltsük el az év utolsó óráit, azonban ha nem igyekszünk helyet foglalni, lemaradhatunk. Ugyanis már hetekkel ezelőtt elfogytak az utolsó helyek is a legnépszerűbb pécsi éttermekben, annak ellenére, hogy all inclusive fogyasztással 10-25 ezer forintért kínálták a belépőket. Több helyen hirdettek előszilvesztert is.

A legnagyobb banzáj várhatóan idén is Pécsett, a Széchenyi téren lesz, ahol este 8 órától DJ Berkó diktálja a hangulatot, majd jön a pécsi Kubalibre zenekar és a Kéknyúl, majd a tűzijátékot követően ismét DJ Berkó veszi át az irányítást.

Kibővült programmal várja a szilveszterezőket az Expo Szilveszter. A tavalyi telt házas rendezvény tapasztalatai alapján idén megduplázták a fellépők számát, érkezik a Delta zenekar, a Desperado, Szatmári és még sokan mások.

A Zsolnay-negyedben élő zenés Video Retro Szilvesztert rendeznek a nyolcvanas-kilencvenes évek zenéivel, de salsát és egyéb forró ritmusú táncokat is tanulhatnak a résztvevők.

A Melitta Szabadidő Sportegyesület idén is megrendezi a Szilveszteri Utcai Futóversenyt a Pécs Plazánál, vasárnap 10.45-ig lehet jelentkezni az ételudvarban, négy kategóriában nevezhetnek a futók. A mezőny 11 órakor rajtol, a 3,3 km-es távot a leggyorsabbak fél óra alatt teljesíthetik.

Müller Nóra: – Nagyon jó csapa jött össze a munkahelyemen, így a kollégákkal töltöm a szilvesztert, akikkel egyben barátok is vagyunk. Hirden szervezünk egy házibulit, erre készülök. Nagyon szeretek sütni, ezért édes finomságokkal lepem meg a csapatot az óévbúcsúztató alkalmából. Az elmúlt években megkedveltem a házibulikat, ez is biztosan jól sikerül.

Szolcsányi Gábor: – Éppen egy családi kiránduláson vagyunk, Pilisszentivánról érkeztünk Pécsre, hogy körülnézzünk egy kicsit a városban, illetve nosztalgiázzunk felelevenítve a régi emlékeket. Szilveszterre viszont már hazautazunk, így az óévbúcsúztatót is otthon töltjük. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is, elsősorban családi körben ünneplünk majd.

Puskás Viktória: – Még nem tudom pontosan, nem szerveztem meg előre a programot. Minden bizonnyal baráti körben töltöm idén is a szilvesztert, akárcsak az elmúlt években. A különbség csak annyi, hogy ezen a házibulin egy másik csapat jön össze. A pezsgőt már megvettem előre, de a pogácsát majd frissen sütöm ki a társaságnak, mert úgy a legjobb.