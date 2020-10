Színes forgatag ünnepelt, így mulattak szüretkor a baranyaiak

Megköszönték a földnek a leszüretelt jó termést.

A 20. század közepéig a szüret Baranyában szeptember végéig hagyományosan nem kezdődött el.

– Még a két lábon járó seregélyek sem léphettek a szőlőbe. Szigorúan betartották a szabályt, amit a hegybíró ellenőrzött, így nem történt szőlőlopás – mondta Burján István főmuzeológus, a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője.

A rokonság, a barátok, szomszédok segítettek szüretelni. A feleségekre is fontos szerep hárult, a szüretelők számára készítették el a friss pogácsát, a csirkepaprikást, a kakaspörköltet. Volt olyan hagyomány, hogy az első mustot egy életerős legénynek kellett megkóstolnia, hogy a must is erős legyen.

A szüret után kezdődhetett a szüreti felvonulás, mulatság és a bál, ami egy majdnem hálaadó ünnep volt, meg kellett köszönni a földnek, a szőlőnek, hogy jó bor legyen belőle. A baranyai településeken erre a napra egy bírót és egy bírónét választottak, olyat, akik már jegyben jártak. A felvonulásra ők voltak a legdíszesebben felöltözve, parádés kocsin, hintón ültek, őket vitték körbe a falun. Őket huszárok, zenészek, csősz­lányok, csőszlegények kísértek. A felvonuláson vittek egy hatalmas rudat, amire szépen fel voltak aggatva a szőlőfürtök, úgy nézett ki, mint egy csodálatosan díszített lámpa.

– A szüreti mulatságok kiteljesedése volt az esti bál. A terem csodálatosan díszített volt, a falakra odakötötték a szőlőfürtöket. Egy feladat volt, ezekből a fürtökből kellett lopni. Ha lebuktak, akkor odavezették őket a bíró és bíróné elé, ők szabták a bírságot: pénzt vagy csókot – mondta Burján István.