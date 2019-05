Színes rókák, nyuszik, békák díszítik az egyik osztályt a pécsi gyermekklinikán

Interaktív mesefalat adtak át a PTE Gyermekgyógyászati Klinika fül-orr-gégegyógyászati és kardiológiai ambulanciájának előterében. A színes fal már most a gyerekek kedvence lett.

A Nevetnikék Alapítvány kórházi önkéntesei évek óta foglalkoznak az úgynevezett „mesefalfestéssel” is, melynek célja, hogy az általában üres, fehér gyermekosztályok kórtermeinek falait színes, vidám mesefigurákkal dobják fel, ezzel is elősegítve, hogy a kórház gyermekbarátabb legyen. A pécsi ambulancián egy olyan különleges interaktív mesefalat hoztak most létre, ami nem pusztán barátságossá teszi a közeget, hanem az ott várakozó gyerekek figyelmét is leköti.

Karitatív tevékenységükhöz cégek, vállalatok is csatlakoztak, körülbelül 250 fő önkéntest vontak be a projektbe, 12 ezer munkaóra alatt készült el a mű. A 24 méter hosszú folyosó teljes átalakításához nyolc hónapnyi tervezőmunkára volt szükség, 75 liter festéket – 45 színárnyalatban – használtak fel.

Az alapítvány vezetője, Kőműves Glória lapunk kérdésére elmondta, először megtervezték a mintákat, kivetítették a falra a kontúrokat. Felrajzolták ezeket, utána pedig beszínkódolták a falat, majd el is kezdték az ügyes kezű jóakarók a festést.

– Évente tizenkétezer gyerek szorongása csökkenhet – reményeink szerint legalább húsz–huszonöt évig – az alkotás segítségével – fogalmazott. A kis betegek és az osztályokon dolgozók visszajelzései a mostani, és a korábbi hasonló projekt kapcsán is pozitívak.