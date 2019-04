Színesbe öltözött Vokány húsvétra

Aki ellátogat a településre a hétvégén, és sétál a község központján, ámulva kapkodja a fejét, és olyan érzése támad, mintha egy mesevilágba csöppent volna.

A fák törzsét színes sálakkal tekerte körbe a helyi lakókból szerveződött alkalmi dekorálócsapat.

Az egyik fa alá két biciklit is kihelyeztek a helyiek, melyeket különböző színes, horgolt motívumokkal díszítettek fel. A kompozíció közelében pedig egy tojásfa is áll. Az egekbe meredő növény termése pedig nem is lehet más húsvétkor, mint a hímes tojás. Hogy a mese itt ne érjen véget, egy kis asztalkát és egy széket is kihelyeztek a helyiek, melyeket szintén színes, kötött fonalakkal tekertek be.

– Összesen 15–16 fát csavartunk be a színes sálakkal, a tojásfánkat pedig több mint ezer húsvéti színes tojás díszíti – mondta el lapunknak Bálintné Eibel Izabella, szervező. – Jövőre még több fát díszítünk fel. A kézműves asszonyaink pedig szeretnének egy biciklicsaládot létrehozni. Az apa- és anyabicikli mellé érkezhetnek az apróságok. Több kisebb kerékpárt díszítenek fel majd horgolt motívumokkal.