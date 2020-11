Színésznek indult, nem lett zenész, de érdekes a civil munkája

A Pannon Filharmonikusok koncertjein a Kodály Központban és olykor már a budapesti MüPa-ban is a háznagy Zsoldos Dávid.

– Láthatóan színpadra termett. Honnan ez a magabiztosság?

– Aktív gyerekszínészként az egyik Twist Olivér voltam a Pécsi Nemzeti Színház 2005-ös előadásában, de játszottam a Faustban is, továbbá voltak szerepeim a Harmadik Színház ifjúsági darabjaiban. A gimiben pedig drámatagozatosként végeztem.

– Hogy került kapcsolatba a zenével, a Pannon Filharmonikusokkal?

– Hat évig hegedültem, autodidakta módon zongorázni tanultam, éveken át szaktanárnál énekeltem. A szüleim a zenekarban hegedültek, édesanyám napjainkban is állandó tagja az együttesnek. Végül három éve lettem konferanszié.

– Milyen zenét hallgat otthon?

– Többnyire komolyzenét, s néha beköszön hozzám a popzene is. Alapvetően az operák, azon belül Jonas Kaufmann, valamint Andrea Bocelli a kedvenceim, és szeretem a romantikusok zeneműveit.

– Mit jelent konferansziének lenni?

– Méltó, ugyanakkor közvetlen felvezetést adni a fellépő művészeknek, szerzőknek és a műveiknek. Készülök minden fellépésre, többször átolvasom előzetesen az anyagot, s mindig alszom rá egyet. Évente 25-30 alkalommal kérnek fel a művek felkonferálására, s újabban elhívnak a Pannon Filharmonikusok MüPa-koncertjeire is.

– Volt már, hogy hibázott a szövegmondásban?

– Ó, hogyne! Már a második alkalommal, mert duplán sorsoltam ki a nyertest a zenekar évadnyitóján.

– Filmekhez készít hangalámondásokat. Hogy születik egy ilyen pálya?

– Amikor teológiát tanultam, rendszeresen olvastam a „Mai Ige” elmélkedéseket, ami hallgatható formában is elérhető volt. Ez csalódást okozott, mert a mondanivalóhoz hűtlen volt a közlés minősége. Ezért jelentkeztem, s ingyen csináltam több éven át. Aztán beástam magam a narrációkészítésbe, saját stúdióm is lett, és ma már reklámfilmek hang­alámondásával is foglalkozom.

Teológiát is tanult Budapesten

Zsoldos Dávid 1993-ban született Pécsett. A Köztársaság Téri Általános Iskolába járt, a Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában drámatagozaton érettségizett, Budapesten elkezdte a teológiaegyetemi képzést. Feleségével első gyermekük születése után visszaköltöztek Pécsre.

Azóta már további két testvér is érkezett a családba. Állandó konferálója a Pannon Filharmonikusok különféle hangversenyeinek a Kodály Központban, saját stúdiójában rádió- és tévéreklámokhoz készít hangfelvételeket, valamint filmekhez narrációt, hangalámondást.