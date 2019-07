Színötös: átvehetőek a nyeremények

Lezárult a Dunántúli Napló és a bama.hu szerkesztőségének Színötös elnevezésű játéka, amelyre az elmúlt tanévet kitűnő bizonyítvánnyal záró tanulók jelentkezését vártuk.

Felhívásunkra több mint százötven gyermeket neveztek be a szüleik a megye különböző településeiről, például Vokányból, Vajsz­lóról, Mindszentgodisáról, Szigetvárról és Pécsről is jelentkeztek kitűnő tanulók és szüleik felhívásunkra. Sok családban több gyermek is kitűnő eredménnyel büszkélkedhet, van ahonnan három testvér nevezését kaptuk meg.

A következőkben lapunk hasábjain és online felületünkön bemutatjuk azokat a Baranya megyei általános iskolás tanulókat, akik kitűnően teljesítették az évet, bizonyítványukban csupa ötös (jeles, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva jelentkeztek felhívásunkra. A diákok portréját július 11-től közöljük a Dunántúli Naplóban, illetve a bama.hu oldalon is meg lehet tekinteni majd a gyerekek képeit.

A Színötösöket természetesen jutalmazzuk is, a jeles diákok garantált jutalma 1 darab belépőjegy a Pécsi Állatkertbe. A belépőjegyeket a mai naptól szerkesztőségünkben (Pécs, Kisfaludy S. utca 6.), a földszinten található ügyfélszolgálati irodában lehet átvenni. Az átvétel feltételeiről és a további részletekről a szülők a jelentkezéskor megadott e-mail-címen kapnak tájékoztatást.

Ezúton is köszönjük a jelentkezést minden résztvevőnek, illetve gratulálunk a gyerekek kitűnő bizonyítványához. Sok sikert, kellemes nyarat és nyaralást kívánunk minden Baranya megyei kisdiáknak.