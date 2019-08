Szinte minden vonalon jól indul a Pécsi Nemzeti Színház legújabb évada

Jelentősen bővült a társulat létszáma, szerződtették ugyanis azt a hat fiatalt (Arató Ármin, Bach Zsófia, Bera Márk, Bergendi Barnabás és Takaró Kristóf a Kaposvári Egyetemről, Fekete Gábor pedig a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemről érkezett), akiket az elmúlt egy-két évben végzős hallgatóként már több bemutatóban is láthattunk. Az énekkar pedig Körmendy Flóriánnal és Dóró Dalmával bővült.

Rázga Miklós igazgató bemutatta az új évadajánlót is, amelyben már minden új előadásnak előre feltüntették a teljes szereposztását.

Kiderült az is, hogy az elmúlt évadban a Pécsi Nemzetinek 124 802 fizető nézője volt, a jegybevétel 3,5 százalékkal magasabb a korábbinál, a bérletértékesítés pedig 35 százalékkal jobban megy, mint bármely más hasonló időszakban, továbbá erőteljesen nő az online vásárlók aránya.

A színház működése gazdaságilag stabil, összegzett a direktor, ám ehhez igen jól jött a városi önkormányzat rendkívüli támogatása is. Hogy miről van szó, arról Őri László alpolgármester így összegzett: 67 millió forint jutott az elmúlt évi pénzmaradványból a Pécsi Nemzeti Színháznak. Ennek egy részét béremelésre, bruttó 40 millió forintot pedig a nyár folyamán a nagyszínpad, valamint a kamaraterem színpadának felújítására fordították.

A színházigazgató beszámolt arról is, hogy a hat új társulati tag mellett két vendégművész érkezik, Szirtes Gábor az Olivér című musicalben (a darabnak megkezdődött az olvasópróbája), míg Rátóti Zoltán az Ármány és szerelemben látható. Társulati tag lett továbbá Oberfrank Péter Liszt-díjas karnagy is. Csontváry halálának 100 évfordulójára pedig Kovács Krisztát felkérve új színdarabot írattak, amelynek Elveszett Csontváry címmel lesz októberben az ősbemutatója.

Rendezői vonalon is jön újdonság: első ízben fog Pécsett rendezni Rudolf Péter. Ugyancsak megnyugtató hír, hogy Stenczer Béla a nyár folyamán szerencsésen kilábalt egy életveszélyes helyzetből: csupán néhány órán múlott, hogy nem okozott végzetes következményeket a perforált vakbélgyulladása.

Díjak és elismerések

A színházi dolgozók közül 24-en kaptak 10-45 éves munkaviszony után jubileumi elismerést. Bővült az Örökös tagok köre is, 67.-ként Aszódi Pálné Domján Mária „Cica néni” került be a nagy csapatba. Cica néni 1952-ben szerződött a színházhoz tánckari tagként, alapítója volt a Pécsi Balettnek, s ma is aktív a gyerekszereplők színházi felelőseként.

Átadták a titkos szavazással odaítélt legjobb háttérdolgozók elismerését is, a Csaba Zita-díjat Kovács Jánosné Marikának, a mosoda vezetőjének és Háber László ügyelőnek.