Szinte vadászni kell a szép virágpalántákra

Végre eljött az idő, hogy kertünket, balkonunkat virágba borítsuk, a gond csak az, hogy a szép növényeket nehéz beszerezni. A vásárcsarnok bezárt, és a szokásos virágvásár az idén elmarad.

Egy pár tő virággal is otthonosabbá tehetjük erkélyünket vagy kiskertünket, és az ültetésbe most már bátran belevághatunk. Pontosabban csak belevághatnánk, hiszen a virágok beszerzése jelenleg nem is olyan egyszerű. Rendszerint ebben az időszakban a pécsi vásárcsarnok és a vásár is tele van muskátlival, petúniával és egyéb balkonnövénnyel, de a vírushelyzetre való tekintettel ezek közül egyik sem működik. Sokan a Kossuth téri virágvásáron szokták beszerezni a különböző növényeket. A Biokom Nkft-től azonban megtudtuk, hogy a vonzó rendezvény idén elmarad.

Maradnak tehát a nagyobb üzletek, amelyek akciósan kínálják mostanában a virágokat. Bár ezek a képeken jól mutatnak, a valóságban sokszor nem a legszebbek az ott kapható palánták. Azért a helyzet nem reménytelen, hiszen a kertészetek továbbra is nyitva tartanak, és vannak olyanok, amik még házhoz is szállítanak. Ha mégis személyesen válogatnánk, akkor a Hajnóczy utcai piacra érdemes ellátogatni, páran ott is árulnak virágpalántákat.

Virágágyások és fűszerkertek illatoznak

A Biokom a hagymások és árvácskák kiszedése után májusban egynyári palántákat ültet.

– Idén mintegy 21 ezer egynyári palánta előállítását rendeltük meg termelőtől, és csaknem tízezer lesz a saját nevelésű növény – írja a társaság. – Ezt a 2500 négyzetméternyi ágyásban ültetjük ki városszerte, remélve, hogy mire megerősödnek, addigra a kijárási korlátozások is enyhülnek, és gyönyörködhetnek bennük a pécsiek.

A több éve meglévő fűszerágyásokról is gondoskodnak a szakemberek, amelyek a város több pontján megtalálhatók.