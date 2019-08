Szívesen fogadják örökbe a macskákat Baranyában is

Ha örökbefogadásról van szó, leginkább a kutyákról beszélünk, pedig az állatmenhelyeken rengeteg macska is gazdára vár. Mielőtt befogadunk egy egérvadászt, érdemes megismerni őt személyesen is, hogy biztosan kialakuljon a kötődés.

A pécsi vásárba nem lehet úgy kimenni, hogy ne találkozzunk ingyen elvihető macskával, és az internetre is sokan felteszik, hogy gazdát keresnek a cicáknak. Természetesen a menhelyeken is sok egérvadász várja, hogy szerető családba kerüljön.

– Évente nagyjából kétszáz macska kerül hozzánk, jelenleg 40-50 cica él a menhelyen – tudtuk meg Farkas Tamástól, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnökétől. – Szerencsére nagy az érdeklődés irántuk, az örökbefogadásuk heti rendszerességgel történik.

Az elnök azt is hozzátette, a legnagyobb gond, hogy sok macska annyira betegen érkezik a menhelyre, hogy komoly állatorvosi kezelést igényel. Gyakran 1-2 hetesen kerülnek gondozásba, még a szemük sem nyílt ki, és nekik sajnos jóval kisebb az életben maradási esélyük. Minden bekerülő macskát karanténba helyeznek kötelezően tizenöt napra, de ha szükségesnek látják, ennél hosszabb időre is ott tarthatják az állatokat.

A pécs-somogyi menhelyen éppen most készül az új macskakarantén. A német támogatásból megvalósuló fejlesztés nagy minőségbeli előrelépés lesz a jelenlegi helyzethez képest.

– Ahogy a kutyáknál, a macskáknál is könnyebb örökbe adni a fiatal állatokat – tette hozzá Farkas Tamás. – A legfontosabb azonban, hogy a leendő gazdának ki kell jönni, meg kell ismerni az állatot, mielőtt magához veszik. Mi mindig csak személyesen adunk örökbe, és nem az interneten keresztül, hiszen teljesen mást mutatnak az állatok egy fényképen, mint élőben, a találkozásnál.

A menhelyen a macskák is megkapják a szükséges oltásokat, ellátják őket chippel, és ivartalanítják is, ezután már a gazdához is kerülhetnek a kis­állatok.

Amennyiben valaki az első cicáját szeretné örökbe fogadni, annak érdemes tisztában lennie pár dologgal, mielőtt magához veszi az állatot. Szokták mondani, hogy a kutya felnéz az emberre, a macska pedig lenéz rá – a két állat viselkedése tehát teljesen más. A macskák sokkal önállóbb lények.

Különösen az első időszakban kell odafigyelni rájuk, hogy jó kötődés alakuljon ki a cica és a gazda között. A macskáknál nem hangsúlyozzák annyira, mint a kutyáknál, de ők is megbetegedhetnek, ezért nekik is biztosítani kell az állatorvosi kezelést, az oltásokat, féregtelenítést, adott esetben a bolhátlanítást.