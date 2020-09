Szlovák vadászé lett a szép trófea

Kapitális szarvasbikát lőttek az elmúlt héten a Sellyei Pagony Vadásztársaság területén.

A vadat dr. Juraj Schwarz szlovák vendégvadász esti cserkelés (rövid lesek sorozata, amikor a vadászok nyomokat olvasnak, szelet figyelnek, tekintetünkkel mozgásokat keresnek) alkalmával hozta terítékre Góg Gábor kísérővadász segítségével.

Az agancsost régóta ismerték, az elmúlt 4 évben ugyanis minden szeptemberben ugyan­oda – egy 0,3 hektáros erdőfoltba – állt be, és ugyanarra a vadföldre járt ki. Idén döntöttek úgy a társaságnál, hogy terítékre hozzák.

A nem mindennapi agancs tömegét 13,5 kilogrammra, a bika korát pedig 12 évesre becsülik a szakemberek. A vad hullajtott agancsát a területen 3 évre visszamenőleg megtalálták, így a bika mellett a vendégvadász azokat is birtokba vehette.

A külföldi bérvadászok egyébként most is korlátozás nélkül beléphetnek az ország területére, a bérvadászat ugyanis gazdasági célú tevékenységnek minősül.