Szöges kolbászokkal kínoznák a kutyákat

Szögekkel teletűzdelt kolbászkarikákat szórt szét ismeretlen tettes a város egyik kutyasétáltatók által kedvelt füves területén – nem ez az első ilyen eset Komlón. Évek óta időről időre felbukkannak kampókkal, gombostűkkel teleszurkált csalik a település különböző pontjain. Tavaly valaki fagyállóba áztatott csal­étket helyezett ki az egyik kutyafuttatóba – az állat belehalt a mérgezésbe.

Ismét szögekkel teletűzdelt kolbászokat szórt szét valaki Komlón – ezúttal az Arany János utca 13. számú épület mögötti füves területen bukkantak a kutyát sétáltatók az életveszélyes csalikra. A Komlói Állatvédő Egyesület munkatársai, amint értesültek az esetről, azonnal megkezdték a helyszínen a szöges kolbászkarikák begyűjtését. Miután azonban nem tudni, hogy az ismeretlen tettes még hány helyen szórta ki a veszélyes csalétket, az állatvédők minden komlói kutyatartót fokozott óvatosságra intenek.

Komlón nem ez az első ilyen eset – időről időre előfordul, hogy mérgezett húsdarabok bukkannak fel a város különböző pontjain a fűben, kutyák által látogatott helyeken, de volt arra is példa, hogy kampókkal, szögekkel, gombostűkkel tűzdelték tele a szétdobált falatot. Az Arany János utca volt már korábban is célpont. Körtvélyesben tűvel teleszurkált péksüteményt dobált valaki egy füves közterületre, korábban Szilvásban horgokkal megspékelt kolbászkarikákkal próbált valaki szándékosan ártani az állatoknak, Kenderföldön pedig méreggel átitatott csalit szórt szét pár éve az elkövető. Tavaly egy fiatal kutya el is pusztult mérgezés miatt – akkor a kökönyösi kutyafuttatóba helyezett ki ismeretlen tettes, feltételezhetően fagyállóba áztatott csalétket.

Ezek a támadások az állatvédő egyesület munkatársai szerint kivédhetetlenek. Az elkövetőt eddig egyetlen esetben sem sikerült tetten érni. A térfigyelő kamerák se jelentettek eddig segítséget.

A szöges kolbász rendkívül komoly sérüléseket okozhat – a kutya nyelőcsövét, gyomrát is roncsolhatja, ami az állat elpusztulásához vezethet. Amennyiben a gazdája észleli, hogy a veszélyes csalit a kutya megeszi, azonnal állatorvoshoz kell fordulni – gyors műtéti beavatkozás segíthet. Szintén azonnal szakember segítségét kell kérni, ha mérgezés tünetei jelentkeznek az állatnál, mint például levertség, hányás. Ha időben megfelelő orvosi ellátást kap az eb, némi remény van az életben maradására.