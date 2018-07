Szólhatna már neki a Himnusz

Hiába 82 éves már, Lóki Tamásné, a Pécs-Keleti SE atlétája a mai napig minden hétköznap ott van a PVSK futópályáján, és bár idehaza a saját korosztályában már nem nagyon van ellenfele, nagyon szeretné, ha egy Eb-, vagy vb-arannyal még gazdagodna a dicsőséglistája.

Hallani már sokszor hallottunk róla, de amikor a napokban személyesen találkoztunk vele a PVSK Verseny utcai atlétikai pályáján, bizony még az állunk is majd leesett. A már 82 éves Lóki Tamásné ugyanis fittyet hányva az évek múlására, 82 évesen is minden hétköznap ott van a rekortánon.

Csak rövidtáv

Persze nem is nagyon fér bele a lazítás, hiszen a hónap végén jön Budapesten a szenior-ob, majd szeptemberben a malagai világbajnokság. Az is gyorsan kiderült ráadásul, hogy a versenyek nemhogy nyűgöt jelentenek korosztálya legjobb magyar női sprinterének, hanem egyenesen kevesli azokat.

– Az az igazság, hogy nem nagyon van verseny, kevés lehetőség adódik, így azokat kell kihasználni minél jobban – vágott bele Lóki Tamásné, aki azt is elárulta, komolyan felépítettek az edzései. – Régen, amikor még itt dolgozott Ferenczi Imre edző, ő irányította a felkészülésemet. Ő idő közben elment innen, de a mai napig tartjuk a kapcsolatot, az általa összeállított edzésterv alapján dolgozok. Heti ötször, hétköznapokon jövök le, hacsak nincs ítéletidő. Ha jön a nagy meleg, annyi engedményt teszek, hogy egy kicsit később jövök le a pályára.

Pedig nem is nagyon szeret futni. Amikor elképedve néztünk a kijelentés hallatán, azért gyorsan hozzátette, hogy világ életében rövidtávfutó volt, 100 és 200 méteren szokott versenyezni, fedett pályán 60-at fut. A hosszabb futásokat viszont egyáltalán nem szereti.

Volt egy „kis” kihagyás

Amikor arról érdeklődtünk nála, hogy mióta is tart pontosan a szerelem közte és az atlétika között, már kezdett is mesélni.

– Még lánykoromban, a gimnáziumban kezdtem atletizálni – mondta. – Aztán ahogy jött a család, munka, úgy maradt ki az életemből a sport. Sokáig csak asszonytornára jártam, hogy egy kicsit fellazuljak, nagyon merev vagyok ugyanis. Szóval mielőtt újrakezdtem, volt egy kis kihagyás. Úgy 25–30 év. Aztán amikor nyugdíjba mentem a Postaigazgatóságról, akkor kezdett beindulni Pécsett a veteránsportélet, és hívtak engem is, úgyhogy a 80-as évek végétől kezdtem újra sportolni. Az első versenyem előtt féltem, még szöges cipőt sem mertem húzni, de aztán gyorsan kiderült, hogy nem is kell olyan nagyon sokat edzeni ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni – mondta nevetve Lóki Tamásné, aki azt is elárulta, már első nemzetközi versenyén, Birminghamben, a 90-es évek elején sikerült jó eredményt elérnie, 100 méteren 4., 200-on pedig 2. lett.

Külföldre kell menni

Azt már egy kicsit szomorkásan jegyezte meg, hogy ha igazán versenyezni akar, akkor egyre inkább külföldre kell mennie, itthon ugyanis a korosztályában már nem nagyon akad ellenfele. Sokszor több korosztályt összevonva tud itthon versenyezni, ott pedig minden életkor kap egy szorzót, így számolják ki az eredményeket.

Az arany még hiányzik

– Az azért nagyon jó, hogy otthon a család is mindig kérdezgeti, hogyan ment a futás, hogy sikerültek a versenyeim, és hát látom rajtuk, hogy büszkék rám, ez pedig tényleg remek érzéssel tölti el az embert – árulta el Lóki Tamásné. – Van egy érdekesség egyébként. Mostanában amikor megyek Eb-re vagy vb-re, ott rendszeresen egy olasz hölgy szokott nyerni, egy angol a második és én szoktam bejönni a harmadik helyre. Ha az egyikük épp nem tud jönni, akkor második vagyok. Mostanában sokszor voltam második. De az azért ott van bennem, hogy egyszer most már végre jó lenne, ha úgy állnék a dobogón, hogy nekem szól a végén himnusz, ez még hiányzik.

Szeptemberben Malagában rendezik a világbajnokságot. Reméljük, ott megvalósul az álom.