Szombathely-Pécs: Kilenc óráig zötykölődtek, mégis fizet a MÁV

A MÁV visszatéríti azon utasok menetjegyeinek árát, akik november 4-én éjjel négyórás késéssel érkeztek meg Szombathelyről Pécsre.

Amint megírtuk, Péterhida-Komlósd állomáson egy Szombathelyről Pécsre tartó személyvonat mozdonya meghibásodott, ezért nem tudta folytatni az útját. A vonat továbbítása érdekében a vasúttársaság Pécsről indított mozdonyt, a jármű motortere azonban kigyulladt a szentlőrinci állomáson. A mozdonyvezető a tűzoltóság kiérkezése előtt eloltotta a tüzet, személyi sérülés nem történt. A segélymozdony Mecsekalja-Cserkútról érkezett, a személyvonatot ez vontatta el Pécsig, ahová 2:18-kor érkezett a szerelvény.

És a MÁV közlemény:

A menetjegy-visszatérítési és kártérítési igényeket a MÁV-START ügyfélszolgálata kezeli és bírálja el, ezért a vasúttársaság arra kéri a november 4-én éjszaka, Szombathelyről Pécsre közlekedő vonaton utazókat, hogy az utazást igazoló menetjeggyel forduljanak az ügyfélszolgálathoz az alább felsorolt elérhetőségeken. E-mailben az eszrevetel@mav-start.hu címen, személyesen a pécsi vasútállomáson (Indóház tér 1.), az 1. és 3. pénztárablaknál intézhetik az igénylést (nyitva tartás: hétköznap 6:40–18:00, hétvégén 8:10–18:00).

Kérelmüket benyújthatják a vasúttársaság jegypénztárainál is, a MÁVDIREKT-nél pedig telefonon tájékozódhatnak az ügyben, a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon. Telekom-hálózatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból pedig a +36 (70) 499 4999-es számot.

A visszatérítési igényeket az ügyfélszolgálat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, és megalapozott igény esetén megtéríti a jegyek árát. A vasúttársaság ezúton is kéri utasai elnézését a kellemetlenségek miatt, és bízik abban, hogy a történtek ellenére továbbra is igénybe veszik szolgáltatásait.