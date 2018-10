Szombaton tartják meg a harmadik Pécsi Társasjáték Délutánt

Szombaton déltől egészen este hatig a Slyven Rendezvényközpontban egy (vagy több) vidám társasjátékra várják a játékos kedvűeket. Az esemény ötletgazdája Varga Dániel és párja, Hollósi Szabina mesélt lapunknak a programokról és az eddigi tapasztalatokról.

– Mikor tartották meg az első Pécsi Társasjáték Délutánt?

– 2018 augusztusában került sor az első rendezvényünkre. Igyekeztünk felmérni, hogy van-e érdeklődés az efféle események iránt Pécsett, de meg akartuk csinálni még évkezdés előtt, hogy a szeptemberi nagyobb tömeget már több tapasztalattal gazdagodva várjuk.

– Honnan jött az ötlet?

– Mivel más városokban azt tapasztaltuk, hogy nagy hagyománya van a társasozásnak, úgy gondoltuk, hogy Pécsen is teremthetnénk egy effajta közösséget. Néhány játékkedvelő barátunkkal összedobtuk a készleteinket és meghirdettük az első ilyen eseményt azzal a céllal, hogy nagyokat játsszunk, új embereket ismerjünk meg, és amit talán legfontosabbnak tartunk, hogy másokkal is megismertessük a társasjátékok élményekkel teli világát.

– Hogyan sikerült az első két esemény?

– Az első alkalom még csak tapogatózás volt, nagyobb volt az érdeklődés, mint a részvétel, de így is mindenki jól érezte magát, a fiatalabb tiniktől kezdve az 50-es korosztállyal bezárólag. Emellett persze mi is rengeteget tanultunk, így a másodiknál már rutinosabb csapattal tudtuk várni a játék szerelmeseit. Szerencsére itt már nagyobb létszámmal voltak érdeklődők, külön öröm volt látni, hogy olyanok is eljöttek, akiket közvetlenül nem ismertünk. Számos pozitív visszajelzést kaptunk, így már aznap nekiálltunk szervezni a következő (eheti) eseményünket.

– Hogy fog kinézni a szombati nap? Mire készüljenek, akik ellátogatnak a rendezvényre?

– Mindenkit szeretettel várunk déltől egészen este hatig a Slyven Rendezvényközpontban. A részvétel teljesen ingyenes, a játékokat igény szerint indítjuk, így ha valaki később is érkezik, némi várakozással talán, de bele tud kezdeni bármibe. Amíg pedig várakozik, rövidebb partijátékokkal tudunk szolgálni, így remélhetőleg nem kell senkinek sem unalmas perceket eltöltenie. Külön programjaink nincsenek, de széles játékkínálattal rendelkezünk, így mindenki megtalálhatja a hozzá illő stílust, melyben játékmestereink is szívesen segítenek. Fontos megemlítenünk, hogy a későbbiekben tombolát, nyereményjátékokat, illetve kisgyerekeknek szánt foglalkozásokat is tervezünk.

– A jövőben is várhatóak hasonló események?

– Igen, szeretnénk havi jelleggel rendszeresíteni, hagyományteremtő célzattal álltunk neki a szervezésnek. Úgy néz ki, hogy eddig jó úton haladunk; habár ez még csak a harmadik eseményünk lesz, eddig egyre több és több érdeklődő és résztvevő volt. Reméljük, vendégeink meg is tartják ezt a jó szokásukat.

