Szövetségre léptek Pécsért II. – Interjú Kővári Jánossal, az ÖPE elnökével

Hétfőn este jelentették be, hogy szövetséget kötött a Fidesz–KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE). Vári Attilát, Pécs polgármesterjelöltjét és Kővári Jánost, az ÖPE elnökét egyaránt arról kérdeztük, milyen pluszt jelenthet a városnak a most megkötött egyezség, melyek azok a kapcsolódási pontok, amelyek mentén együtt dolgoznak a jövőben, s arról is, szerintük hogyan fog festeni Pécs tíz esztendő múlva – írja a Pécsi Újság.hu.

Ezúttal Kővári Jánost, az ÖPE elnökét kérdeztük terveiről.

– Pontosan mit takar a most megkötött együttműködési megállapodás?

– Nem új keletű dolog – fogalmazott Kővári János –, hogy az ÖPE komoly szövetséget szeretne létrehozni azokból az erőkből, akik képesek egy fenntartható várost építeni. Egyértelművé vált az elmúlt években, hogy ezt a célt a balliberális oldal pártjai és a Jobbik elképzelésekkel és a szükséges erőforrásokkal sem tudnák szolgálni. A Fidesz–KDNP azonban fogékony volt a javaslatainkra, amikor a város gazdasági fellendítéséért kellett dolgozni, s akkor is, amikor a zöldebb város érdekében volt szükséges lépéseket hozni. A Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje, Vári Attila személyében pedig egy olyan karakter tűnt fel, akivel jó esély mutatkozik a Megújuló Pécs programunk megvalósítására, s nem mellesleg ott áll a kormány is a kétszeres olimpiai bajnok mögött. A jövőre nézve tehát minden pécsi számára biztató előjeleket láthatunk.

– Milyen kapcsolódási pontok vannak a Fidesz és az ÖPE választási programja között?

– Végre minden akadály elhárult az elől, hogy Pécset sikeres, élhető, fenntartható várossá tegyük. Ebben egyetértünk, ami azért is fontos, mert a Megújuló Pécsért programunk intézkedései egyben egyensúlyba hoznak egy furcsa mérleget is. A város ugyanis 200 ezer embernek épült át az ötvenes éveket követően, ehhez épült ki az infrastruktúra, de ma mégis csak egy 70 ezres város adóerejével rendelkezik. Ma már látható, hogy a város pénzügyi helyzete javult, de tartós egyensúly csak a városüzemeltetés költségeinek csökkentésével érhető el, méghozzá jelentős korszerűsítések révén. Egyetértünk abban is, hogy további gazdasági szereplők jöhetnek a tervezett fejlesztések és a zöld gazdaság más terén is, amelyek munkahelyeket és adóbevételeket is hoznak.

– Mi a pécsiek számára szóló legfontosabb üzenete, miért szavazzanak az ÖPE jelöltjeire?

– Elsősorban azért, mert jelöltjeink eddig is aktív résztvevői voltak a pécsi társadalmi életnek, nem idegen tőlük, hogy tevékeny részt vállaljanak egy közösségért. Ez arra is garanciát jelent, hogy minden, amit jelöltjeink tesznek, az a pécsiek bevonásával történne. Részben településrészi döntéseket előkészítő testületeket létrehozva, részint pedig megerősítve az egyetem, az egyházak, a gazdasági szereplők és a civilek kapcsolatát.

–A 10 évre szóló program szerint Pécs mintegy 150 milliárd forintos tőkét szerezhet a megújuló és fenntartható városfejlesztés érdekében. Konkrétan honnan származna ez az összeg?

– Az ÖPE képviselői megválasztásával egy tíz évre vonatkozó 150 milliárd forintból megvalósuló program indulhat el. Ezt a folyamatot a pártok közül a Fidesz és KDNP, s minden bizonnyal a kormányzat is támogatja, de talán később mások is. Ehhez kérjük a pécsiek támogatását is jelöltjeink megválasztásával. A pénzt egyrészt a megerősödő pécsi költségvetésből, másrészt EU-s fejlesztési pályázatokból, kormányzati támogatásokból és nem utolsósorban az egyre jobban prosperáló helyi vállalkozások és Pécsre újonnan betelepülő piaci szereplőktől reméljük. Eddig háttértárgyalásaink során biztató volt, hogy mind a Fidesz–KDNP és Vári Attila, mind a kormányzati szereplők, mind a cégek pozitívan fogadták elképzeléseinket.

– A közelmúltban vázolt programja szerint az ÖPE kiemelt figyelmet szentel a helyi vállalkozások támogatására, a helyi fogyasztás élénkítésére is. Konkrétan milyen eszközökkel tudják ezt elérni?

– Egyik fontos célkitűzésünk, hogy a helyiek helyben legyenek képesek eladni portékáikat. Rendszeres helyi piacok tartásával és erősítésével ez az élelmiszergazdaság területén már megindult. De hasonló terveink vannak a helyi iparcikkekkel is. Fontos, hogy a közteherviselés szabályozása is úgy alakuljon át, hogy a helyben hosszú ideje működő vállalkozásoknak kedvezményeket nyújthassunk. Ugyanilyen fontos, hogy a helyieket a Pécsett és környékén előállított termékek, áruk, szolgáltatások megvásárlására ösztönözzük különféle programokkal. Számos példa van erre Európa-szerte, ezeket a jó példákat szeretnénk városunkban is meghonosítani. A cél, hogy azt, ami megvan helyben, ne máshonnan hozzuk Pécsre; legyünk minél inkább önellátóak.

– Milyennek képzeli Pécset tíz év múlva?

– Reális célokat tűzünk ki. Ezért elmondhatjuk majd, hogy korszerű elektromobilitáson alapuló közlekedésfejlesztés valósult meg, ahol lecserélték e-buszokra a jelenlegieket, s kiegészítették e-bicikli és e-autó kölcsönzéssel. Emellett buszfolyosók és bicikliutak építésével gyorsították és tették olcsóbbá a közlekedést. Pécs tíz év múlva egy olyan tisztább levegőjű város lesz, amelyben az alternatív energia használatára tesszük alkalmassá az épületeinket és energetikailag korszerűsítve olcsóbb fenntartásúvá tesszük azokat. Tíz év alatt annyi fát ültetnénk, ahányan itt élünk a városban. Ha Vári Attila, mi és szövetségeseink bizalmat kapnak, akkor a komány támogatásával egy évtizeden belül megújulnak az utak, a parkolási rendszer, a víziközművek. Mindezek az új technológiák és beruházások gazdaságfejlesztő hatásúak is, így jelentős számú munkahelyet is teremtenek. Természetesen ezeken kívül más területen is segíteni kívánjuk a pécsi kkv-kat, akiknek értékesítési lehetőségeket alakítunk ki és tőkealappal járulnánk hozzá fejlesztéseikhez és innovációs képességeik javításához. De nem feledkezünk meg a leszakadó, főleg keleti városrészekről sem; az ott élők életminősége és a közbiztonsága is javulni fog. Ezt a programot már 2010–14 között sikeresen elkezdtük. Ha ezekbe a tudatos fejlesztésekbe kezdünk, akkor 2030-ig a térség legzöldebb, legélhetőbb városa lehetünk és leszünk is. Ez a jelző nem pusztán egy zöld felületekben gazdag, egészséges várost jelent, hanem egy dinamikus, a kor kihívásainak megfelelni tudó fejlődést takar. Pécs többet érdemel, egy megújuló és fenntartható várost, ahol ma jó élni, s ahol lesz jövő is. Erre kötünk szövetséget a pécsiekkel, s ebben támogat bennünket Vári Attila és a Fidesz–KDNP is. Ez a jövő szövetsége, amely egy sikeres Pécset vetít előre.