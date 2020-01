Sztrájkolni is készek a pécsi buszsofőrök

A buszvezetők nemrég ultimátumot adtak az MSZP-DK-Jobbik-Momentum nevével fémjelzett városvezetésnek: ha nem teljesítik a 25 százalékos béremelésre vonatkozó követeléseiket január 31-ig, akkor megkezdik a sztrájk megszervezését. A SZAKSZ azért döntött így, mert a kampányban még szakmaiságot és párbeszédet emlegető baloldali városvezetés érdemben nem tárgyalt velük.

Raposa Gábor, a Tüke Busznál működő SZAKSZ alapszervezet elnöke elmondta, hogy a napokban elkezdték felmérni a sztrájkhajlandóságot és a sofőrök közel fele, 150-en úgy nyilatkoztak, hogy támogatják és aktívan részt is vennének egy munkabeszüntetésben. Mivel több aláírásgyűjtő ív még a sofőröknél van, ez a szám tovább is emelkedhet – mondta.

A sofőrök a követelésükkel nagyjából a volánbuszos kereseteket közelítenék meg, de a Volánbusznál még további bérnövekedést szeretnének elérni.

A Tüke Busznál működő Független Demokratikus Szakszervezet álláspontját lapzártánkig nem sikerült megtudnunk.

A sztrájk nélkül is megbénulhat

Ha elmarad a bérrendezés, akkor nemcsak a munkabeszüntetés, hanem a buszvezetők elvándorlása is megbéníthatja a városi tömegközlekedést. Raposa Gábor szerint ugyanis folyamatosan problémát okoz a sofőrhiány, több tucatnyian hagyták már el eddig is a céget, többen jelenleg is a távozáson gondolkoznak.

Mindezek összességében járatkimaradásokhoz, a járatok számának drasztikus csökkenéséhez vezethetnek, a SZAKSZ éppen ezért mondta már korábban is azt, hogy a tulajdonos önkormányzat „nem akarja felfogni, hogy időhúzó magatartásával veszélyezteti a város menetrend szerinti közlekedését”.