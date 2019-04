Szükséges a köztéri fák metszése

A nagyárpádi fák miatt aggódnak olvasóink.

Nagyárpádon lombkoronájuktól megfosztottak több fát is – keresték meg lapunkat olvasóink. A fákon fészkelő madarakat is féltik, és úgy tudják, hogy a fák tarvágására is sor kerül, ami szintén nyugtalanítja őket.

Nagy Ervin, a város főkertésze így tájékoztatta lapunkat: a fák visszavágását a meggyengült, száraz ágakkal teli korona indokolta. A területen főként füzek, és ezüstjuharok találhatók, ezek könnyen sarjadnak, az új, egészséges, kompakt korona tehát gyorsan kialakul újra.

Képünk illusztráció.