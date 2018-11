Szükségük van már a kiemelt figyelemre

Több civil szervezet is nagyobb figyelmet fordít az átmeneti időszak beköszöntétől kezdve az egyedül élő idősekre. Kevesen tudják, hogy ilyenkor ők – akik nagyon gyakran fűtés nélküli otthonukban élnek – vannak a legnagyobb veszélyben. A kihűléshez nem csak a fagyos időjárás vezethet, hiszen azok az egyedül élő idősek, akik ilyenkor nem tudnak megfelelő hőmérsékletet teremteni otthonukban, kevésbé tudnak ellenállni a hirtelen jött hidegnek.

Rokonaik, vagy ismerőseik ritkán vagy szinte soha nem látogatják őket, de sajnos gyakori az is, hogy egészségi állapotuk miatt nehezen tudnak mozogni, nem tudnak befűteni. A nagyobb szociális segítő szervezetek munkatársai, aktivistái számára a legtöbbször láthatatlanok, hiszen van fedél a fejük felett.

A kistelepülések önkormányzatai szociális munkatárs, civil szervezetek, vagy közfoglalkoztatottak bevonásával igyekeznek figyelmet fordítani az egyedül élő lakókra. Számon tartják, hol élnek egyedül, hol nincs szinte soha látogató. A legtöbb községben számukra kályhakészre aprított fát adnak, illetve havazáskor segítenek a járdák megtisztításában.

A Drávacsehi Polgárőr Egyesület tagjai a rendkívüli nagy hidegek előtt a rendőrséggel való közös szolgálatban keresik fel az egyedül élő időseket.

– A februári fagyokban például a körzeti megbízottal együtt jártuk végig Drávacsehi, Drávapalkonya és Drávaszabolcs egyedül élő időseit. Ahol kellett, ott segítettünk a tűzifa előkészítésében, illetve érdeklődtünk, mire van szükségük – mondta Grunfelder Mátyás, a Drávacsehi Polgárőr Egyesület elnöke.

A polgárőrök is vigyáznak rájuk

Mint Vig Imre, Garé polgármestere elmondta, a községben szociális munkatárs tartja a napi szintű kapcsolatot az egyedül élő idősekkel. Ha szükséges, a közmunkások felaprítják a tűzifát, vagy eltakarítják a havat a ház előtti részen. Koch Irén, a Kistótfalui Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, Kistótfalun és a környező településeken a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete és a pécsi Katolikus Karitász és a polgárőr egyesület is vigyáz a szociálisan rászorulókra. Nem csak télen, hanem egész évben, hiszen kéthetente élelmiszercsomagot is osztanak.