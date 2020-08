Születésnapot ünnepelt a pécsi állatkert

A mókusmajmok érdeklődve ugráltak, a tigrisek idegenkedve nézték, a bölények pedig teljesen figyelmen kívül hagyták a sok látogatót csütörtökön a pécsi állatkertben. Az intézmény a hatvanadik születésnapját ünnepelte.

A programok csütörtökön kezdődtek az ünnepélyes megnyitóval, amelyen Péterffy Attila polgármester úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hatvan évben sok minden megkopott, de ennek az intézménynek igazán jól áll a kor. Ehhez persze az is kellett, hogy a 2014-től zajló felújítások alkalmával elnyerje ezt a mostani, modern arculatát.

– Ahogy a múlt század közepén az állatkert létrejöttéhez, úgy most céljaink megvalósításához van szükség összefogásra

– mondta Siptár Dávid, az intézmény igazgatója arra utalva, hogy 1960-ban társadalmi munkában, a helyi lakosság segítségének köszönhetően 35 ezer munkaóra után épült meg az állatkert. Megemlítette, hogy a közösség ereje segítette őket fennállásuk legnehezebb időszakában, amikor két hónapra bezártak a járvány miatt.

Aki jól ismerte az állatkertet az átépítés előtt, az még emlékezhet arra, hogy a bejáratnál jellegzetes szobrok fogadták a látogatókat, köztük Sinkó András Őzek című, zöld mázas pirogránit alkotása is. Ezt önkéntes munkával restaurálták, és csütörtökön felavatták, hogy eredeti helyétől nem messze ismét megcsodálhassák a látogatók. Egy születésnap persze nem múlhat el torta nélkül: az egyik pécsi cukrászda kifejezetten erre az alkalomra készített egy hatalmas tortát, amelyen az intézmény jellegzetes lakói is feltűntek, köztük a vízilovak és a csimpánz is.