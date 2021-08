Szülinapi dallamok lengik be Komlót

„Happy Birthday to You” – szól a vidám dallam a hét eleje óta minden délben a város hangszóróiból, jelezve, hogy közeleg Komló hetvenedik születésnapja. A jubileumra négynapos, nagyszabású rendezvénysorozattal készülnek.

Ünnepi hangulat lengi be Komlót a hét eleje óta – dél­időben a hangszórókból minden nap a „Happy Birthday to You” ismert dallamai csendülnek fel, emlékeztetve a helybélieket arra, hogy közeleg szeptember 2-a, azaz a város hetvenedik születésnapja. A jeles alkalomra nagyszabású rendezvénysorozattal, különleges programokkal készül az önkormányzat. A bányásznapokat a jubileum alkalmából idén többnapos zenei fesztivál kíséri, neves fellépőkkel, látványos tűzijátékkal.

– Azokat a komlóiakat, akik idén töltik be hetvenedik élet­évüket, emléklappal köszönti az önkormányzat, azok pedig, akik az elmúlt hét évtizedben maradandót alkottak, illetve meghatározó szerepük volt a település fejlődésében, emlékplakettet vehetnek majd át ünnepélyes keretek között – az elismerésre javasoltak névsorát helyi cégektől, intézményektől, civil szervezetektől augusztus 10-ig várják – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere.

Tortaversenyt is hirdettek – amatőrök és cukrászok is nevezhetnek, külön kategóriában. Jelentkezni augusztus 27-én délig lehet, a süteményeket szeptember 5-re kell elkészíteni, azokat zsűrizik, majd az Eszperantó téri díjkiosztót követően a Komlói Bányásznapokra látogatókat kínálják kóstolóval.

Az ünnepi készülődésből a városi könyvtár is kiveszi a részét – „Emlékszel még?” címmel szeptember 2-ig minden nap megosztanak az intézmény honlapján egy olyan, Komlóhoz kapcsolódó eseményt, amely 1951 és 2021 között az adott napon történt. Ezzel párhuzamosan, „70 év 70 történet” címmel a korabeli sajtó anyagából tesznek közzé különleges válogatást.

Az évfordulóra utalva a Városháza tér füves részén korábban kihelyezett „KOMLÓ” felirat a 70-es számmal bővül, és valamennyi protokolláris megjelenés, mint például a levelek, borítékok, a városi honlap arculata is egységes, jubileumra utaló fejlécetet kap.

A többnapos rendezvény végleges programja is hamarosan összeáll – az már biztos, hogy a születésnapon a Halott Pénz lép a színpadra, szeptember 3-án a Neoton Família és ByeAlex, azt követően, szombaton Pápai Joci, a The Minds és a Republic szórakoztatja a komlóiakat, a vasárnapot pedig a Hooligans együttes zárja. A szervezők célja, hogy minél több kisebb együttesnek és zenekarnak is biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget – a felhívásra több helyi formáció is jelentkezett.

A szeptember 2-től 5-ig tartó Komlói Bányásznapok rendezvénysorozatot a korábbi években megszokott helyszíneken – Eszperató tér, Bem utca, Városház tér –, az aktuális járvány­ügyi szabályok szigorú betartásával szervezik meg.