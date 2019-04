Szuperautókat és szemmel vezérelt robotokat tervez a tanszékvezető

Aki nyomon követi a Baranyában születő technikai csodákat, az dr. Háber István Ervin nevével már bizonyosan találkozott. Az ő irányításával készítettek a PTE műszaki hallgatói olyan járműveket, melyek egy liter üzemanyaggal több ezer(!) kilométert képesek megtenni, legutóbb pedig nemzetközi robotversenyen nyertek kiemelkedő díjat.

– Miről szólt ez a verseny?

– Fél évszázada foglalkozik magas szintű robottechnikával az Epson cég és azért hirdette meg ezt a vetélkedést, hogy olyan innovatív megoldásokat kapjon, mely új irányt mutathat a fejlesztéseinek. A nemzetközi mezőnyből hat egyetemi csapatot díjaztak, s mi a legkomplexebb robotot kaptuk, melynek a karja hat tengelyes mozgásra képes, az értéke pedig 10 millió forint körül lehet.

– Miben hozott újat a pécsi megoldás?

– Hogy egy szenzoros AR szemüveggel – a valós térben virtuális elemeket képes elhelyezni – egy belátható modelltérben messziről mozgatjuk a robotkart. Ily módon nem kell bemenni veszélyes, például radioaktív, vagy mondjuk vírusfertőzött helyiségekbe.

– Nem ez volt az első szenzációsnak ígérkező projektje?

– Több hallgatói versenyen indultunk, elsőként például a Bosch Elektromobil versenyen akkus fúróval hajtottuk az általunk épített járművet. Ezt követően építettünk egy olyat is, amelyik 1 liter etanollal több száz kilométert tudott megtenni. Ennek a továbbfejlesztett változata, az OCRA, hidrogén tüzelőanyag cellát használva egy liter benzinnek megfelelő üzemanyaggal több mint kétezer kilométert tett meg. Emellett az építész Enegiadesign csoporttal kidolgoztunk egy áramlástani szimulációs módszertant épületek passzív szellőztetésének tervezésére. Dolgozom terméktervező mérnökként is, alkottam már szélgenerátort, orvosi készülékeket, és van egy utcai járműkoncepciónk is.

– Utóbbi mit tud?

– Ez egy olyan autó, mely használhatóan kicsi, nagyon könnyű, aerodinamikailag optimális, így kevés üzemanyaggal igen nagy távolságokat tehet meg. Jó esély van a gyakorlati megvalósítására is.

– Igaz, hogy neves német autógyárnak is végzett hasonló fejlesztéseket?

– Ingolstadtban voltam két évig az Audi aerodinamikai és motorhűtési modellek előkészítéséért felelős projekt vezetője, de hazajöttem, mert szeretem Pécset, és itthon igyekszem hasznosítani a tanultakat.