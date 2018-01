Szuperröntgennel láthatnak belénk

Rendkívül részletes, minden korábbinál több adatot tartalmazó röntgenfelvételek készítésével járul hozzá a sporttal kapcsolatos és egyéb mozgásszervi problémák vizsgálatához, gyógyításához egy ultramodern, Pécsen működő berendezés.

A sportélet erős, de immár a sportorvosi ellátás és az ezzel kapcsolatos kutatások terén is nagyot léphetnek előre a pécsi szakemberek – kezdte a helyzetértékelését Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora hétfőn az Ortopédiai Klinikán. A rektor ezt azért jelentette ki, mert a Klinikai Központ látványos fejlesztést könyvelhetett el a sporttal kapcsolatos, mozgásszervi elváltozásokat vizsgáló, kutató és gyógyító tevékenységében egy új, hazánkban egyedülálló röntgenberendezés beüzemelésével.

A hivatalos nevén EOS 2D/3D alacsony dózisú 2D/3D képalkotó rendszer a legnagyobb eleme a sport és parasport támogatására létrejött projektnek. Az eszköz – amelyre 189 millió forint támogatási forrást költöttek – akár a teljes emberi testről képes egy felvétellel röntgenképet készíteni, mindössze 10-20 másodperces vizsgálat során – részletezte a különlegességét Than Péter professzor. Az Ortopédiai Klinika vezetője szerint egy vizsgálat a hagyományos gerincröntgen sugárterhelésének mintegy negyedét jelenti a beteg számára, gyermekeknél akár a hetedére is le lehet vinni. A legmodernebb, mikrodózis módban pedig akár negyvened része éri csak a testet, ezért szűrővizsgálatokra is alkalmas.

A túlméretezett zuhanyfülkére hasonlító gép két irányból is átvilágítja a testet, amit álló helyzetben, tehát a csontok-izmok életszerű állapotát lehet vizsgálni. A sérüléssel élőket, parasportolókat is segítheti, hiszen akár ülve is készülhet felvétel. A rendszer teljesítménye megkapó, a páciens belépése után pár másodperccel már meg is jelenik a rendkívül részletesen feldolgozott, térbeli információkat is mutató kép a testéről. A torzításmentes, 3 dimenziós modellen a csontváz több mint száz klinikai mutatóját lehet automatikusan meghatározni akár műtétek tervezéséhez, vagy az eredményük megítéléséhez. Mindez nemcsak az élsportolók, de a tömegsport számára is elérhető, hiszen a berendezés a többi klinikai tevékenységet is támogatja.

Több mint félmilliárd jut megelőzésre és gyógyításra

Az EOS 2D/3D nevű gépet a pécsi klinika a „Sporttal kapcsolatos mozgásszervi elváltozások prevenciója, klinikai kezelése és rehabilitációja, a parasport orvosklinikai aspektusai” című pályázat révén szerezte be. Az EU-s pénzből fizetett program célja a kutatás-fejlesztési eszközpark bővítése, ebben a pécsi intézmény összefogott a szegedi Klinikai Központ Ortopédiai Klinikájával. A Pécsre telepített ultramodern berendezés mellett még számos eszközt vásárolnak, köztük diagnosztikai, műtői és rehabilitációs eszközöket is – jelentették be hétfőn. A tervek között szerepel egy rehabilitációs központ felállítása is Pécsen, ahol a sportolók felépülését segítenék.