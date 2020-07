Szüreti futást rendeznek újra

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezik a Bólyi Szüreti Vesszőfutást immár tizenegyedik alkalommal.

Szeptember 5-én tíz órára várják a rajtvonalhoz állókat. Ezúttal is két távra lehet nevezni: az egyik a 13,5 km-es „classic” táv, amelynek a rajtja és a célja is a Bólyi Sporttelep Park utcai kapuja, az útvonala pedig Békáspusztát és Borjádot érinti. Erre a távra egyéniben és kettes, hármas, illetve négyes váltóban is várják a futókat. A hosszabb táv, csakúgy, mint az elmúlt esztendőkben, ezúttal is több mint 21 kilométeres, és a szokásos útvonal szerint a kisbudméri dombtetőig tart, majd onnan vissza a célállomásig – ez a táv egyéniben és kettes váltóban is teljesíthető.

Mint ismeretes, ugyanezen a napon tartanák a 22. Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivált is a városban, egyelőre azonban, nem született döntés az augusztus 15-e utáni nagyrendezvények sorsáról, ami ezt a fesztivált is érinti.