Szurkolók segítik a frontvonalat Komlón

Gyűjtést szerveztek a komlói Ultras szurkolói csoport tagjai az elmúlt napokban a helyi mentőállomás számára – az adományokat a hétvégén adták át.

A csoport múlt hét elején megfogalmazott felhívása szerint szeretnék ők is kivenni a részüket a koronavírus elleni harcban, és ezt úgy valósítják meg, hogy támogatják azokat a szervezeteket, amelyek a frontvonalban küzdenek a járvány ellen.

A gyűjtés eredményeként, a nagylelkű adományozóknak köszönhetően 96 ezer forint értékben összeállított csomagot nyújthattak át a Komlói Mentőállomás munkatársainak az Ultras tagjai. Mosószerek és folyékony szappan mellett tartós élelmiszereket, többek között kávét, energiaitalt és ásványvizet tartalmaztak az ajándékok.

Az adományhoz a Komlói Bányász csapatát hirdető sál is tartozott, ami feltételezhetően kiemelt helyre kerül majd a mentőállomáson. A komlói szurkolók további gyűjtéseket is terveznek a jövőben, ezzel is igyekezve segíteni a koronavírus ellen az első vonalban kitartóan küzdőket.