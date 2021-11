Takács Petra több ezer embernek beszél a tudatos bőrápolásról

Takács Petra immár négy éve dolgozik a szépségiparban Pécsett, mint sminkes, szépségtanácsadó, illetve kozmetikus. Fő profiljának a tudatos bőrápolás nevezhető, amellyel teret hódított magának a közösségi média különböző platformjain.

Ezt ne hagyja ki! Bige László totális háborút hirdetett a kormány ellen

Mindig is sminkes szeretett volna lenni, hiszen tíz évig versenytáncolt, így hamar beletanult a sminkelésbe. Miután elvégezte a kozmetikus tanfolyamot, véglegesen belekerült a szépségápolásba. 2017 óta vezeti a saját vállalkozását, amely olyannyira kinőtte magát, hogy mára több kollégával dolgozhat együtt. A szalonban Petra a kozmetika beauty részét csinálja. Emellett sminktanfolyamokat tart, és bőrápolási tanácsadással is foglalkozik.

– Mit kell tudatos bőrápolás alatt érteni?

– Ez egy komoly elhatározás és tanulási folyamat, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy megérted a saját bőröd biológiáját, a különböző hatóanyagok működését. A tudatos bőrápolás lényege, hogy nem a csomagolás, nem az illat, nem a reklámok, nem a celebek véleménye alapján választasz kozmetikumot, hanem szigorúan hatóanyagok alapján. Tudatosan választasz, mert tudod, hogy mi kell neked. Tulajdonképpen „mini kozmetikusokat” gyártok, akik nem mindenhez értenek, csak a saját bőrkondíciójukhoz.

– Milyen céllal bukkant fel a közösségi platformokon?

– Először csak kedvtelésből, majd úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos téma, erről az embereknek is tudnia kellene, és nincs ki elmondja. Én is sok hasonló tartalmat fogyasztottam, de magyarul nagyon kevés információ van videós formában. Sok lánnyal, nővel beszélgettem, akik nagyon el voltak veszve az otthoni bőrápolás terén. A kozmetikai kezeléseknek is megvan a létjogosultságuk, azonban sok kozmetikus nem ad információt a vendégeinek arról, hogy hogyan is kellene megfelelően ápolni otthon az arcukat. Erre a „piaci résre” tapintottam rá. Először csak YouTube videókat készítettem a témában, majd TikTok-on, illetve Instagramon is egyre több tartalmat osztottam meg.

– Megérte minden belefektetett idő és energia?

– Én ezzel a szeretetnyelvemet élem meg. Örülök, ha segíthetek, márpedig sokan igénylik a segítségnyújtás ezen formáját. Nagy löketet ad, ha valaki három bőrgyógyászt megjárt már, én vagyok az utolsó mentsvára, és végül sikerül egy többéves problémának véget vetnünk. De fontos kiemelni, hogy ez az egész videózás hosszú távon kifizetődő.

– Milyen érzés volt az első reakciókat és hozzászólásokat olvasni?

– Szerintem a negatív mindenkiben jobban megmarad. A TikToknál negatívabb online közeget még nem tapasztaltam, az emberek rosszindulatú dolgokat írhatnak nevüket, s arcukat nem felvállalva. A pozitív visszajelzések a legfontosabbak az elején, hiszen nincs amiért úgy érezd, hogy megéri, csakis az emberek visszajelzése. Ez az egész egy kétélű fegyver. Az emberek inspirálnak leginkább, s ők tudják elvenni a kedvemet is.

– Milyen céljai vannak a jövőre nézve?

– Nem vagyok túl tervezős típus, épp ezért jól kiegészítjük egymást a férjemmel. A következő cél az, hogy elérjem a 20 000 feliratkozót YouTube-on, magánéletben pedig a következő nagy falat a gyerekvállalás lesz.