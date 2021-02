Talán nyáron már gond nélkül szervezhetnek kalandos táborokat

Igaz, hogy még messze a nyár, és sajnos a járványhelyzet miatt minden bizonytalan, de a táborszervezők bíznak a legjobbakban, és bizonyos eseményekre már most regisztrálhatnak a családok.

Sőt, vannak olyan táborok, ahol a helyek többsége már be is telt, ilyenek például az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda által elindított Vándortábor Program idei programjai, amelyekre fél óra alatt elkapkodták a helyeket. Persze ez nem jelenti azt, hogy a szülők bármiről is lekéstek volna, így is van választék, ami a következő hetekben valószínűleg még nagyobb lesz.

A mecseknádasdi Ispotályos Közösségi Tér is meghirdette már nyári programjait, ahol a gyermekek többek között állatgondozással, kertészkedéssel és főzéssel is foglalkozhatnak majd. A június végétől augusztus elejéig tartó időszakban mindig más-más tematika köré szervezik a foglalkozásokat, így akár több alkalommal is érdemes rá elmenni. Ugyanígy a pécsi Élményzóna projekt nyári táboraira is várják már a jelentkezőket.

– Elég korán hirdettük meg a táborokat az idei évben, aminek elsősorban lélektani oka van

– hangsúlyozta Horváth András, szervező. – A járványhelyzet szinte mindenkit megvisel, de ezzel egy kis reményt, egy kis pozitív löketet tudunk adni egyrészt a szülőknek, másrészt magunknak is, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek az időszaknak, és lesznek nyári táborok.

Horváth András hozzátette, nagyon bízik abban, hogy május közepén vagy végén feloldják a korlátozásokat, mert sok tervük van a nyárra. Az Élményzóna csapatával egy gyermekmaratont szeretnének szervezni állami gondozott fiataloknak, amelynek időpontját nemrég májusról júniusra tették át. Ezután pedig egészen augusztus végéig minden héten játékos, kalandos, élményközpontú táborokat tartanak a gyermekeknek – legalábbis a jelenlegi tervek szerint. A szervező azt is elmondta, hogy már most is vannak regisztrált résztvevők, de a tömeges jelentkezések időszaka március, április környékén várható. Érdekességként azt is elmesélte, volt olyan eset, amikor már novemberben megjelentek az érdeklődők a következő évi táborokra – náluk ez volt a rekord, de azt azért hozzátette, nem jellemző, hogy már ilyen korán lefoglalná valaki a helyét az ilyen jellegű foglalkozásokra.

Képünk illusztráció.