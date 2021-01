Támadást indítottak a baloldalon Bognár Szilvia DK-s alpolgármester ellen

Árulásról, áskálódásról, ámokfutásról, üres posztolgatásokról írnak a baloldali lapokban a DK-s pécsi alpolgármester, Bognár Szilvia kapcsán. A Demokratikus Koalíció politikusa egyelőre hallgat, a városvezető baloldal pedig egyre megosztottabb.

Immár háborúra kezd hasonlítani az, ami a pécsi városvezetésen belül tört ki a baloldaliak között: teljes letámadás indult a baloldali lapokban a város DK-s alpolgármestere, Bognár Szilvia ellen. A konfliktus – ahogy arról lapunkban már írtunk – a Zsolnay Negyed új vezetőjének kinevezésére vezethető vissza. Bognár Szilvia ugyanis – szakmai érvek mentén – Péterffy Attila polgármesterrel szemben nem Bleszity Pétert látta volna a cég élén, és ennek hangot is adott mint kultúráért felelős alpolgármester.

A múlt év végén akkor csúcsosodott ki az ellentét, amikor Péterffy Attila kinevezte harmadik alpolgármesternek az MSZP-s Nyőgéri Lajost. A szocialista térhódítás miatt már amúgy is elégedetlenkedő Momentum–DK-tengely az újabb pozícióvesztést, Bognár jogköreinek megcsorbítását már nem nyelte le, és nekiestek a városvezetésnek.

A héten a konfliktus új szintre lépett: egy elszigetelt, alig olvasott, a hírek szerint a Jobbikhoz meglehetősen közel álló oldalon megjelent, majd pedig a pécsi MSZP-közeli lap által is népszerűsített írásban keményen, személyeskedően megtámadták Bognár Szilviát. (Arról a baloldali lapról van szó, amelyet az MSZP pártalapítványa korábban milliókkal segített, a lapot kiadó cég ügyvezetője pedig az a Máté János, akit a baloldali városvezetés a PSN Zrt. élére is kinevezett vezérigazgatónak.)

A cikkben most Bognárról azt írják, hogy „meglehetősen üres Facebook-posztokkal próbálja észrevetetni magát”, felróják neki azt is – az elméletileg a szólásszabadság és szabad sajtó mellett kiálló baloldaliak –, hogy az alpolgármester a jobboldali sajtónak is nyilatkozott, vagy „megfordult az Európa Cantat környékén” is, ami Hoppál Péter fideszes képviselőhöz köthető. Bognár egyébként is „áskálódott”, „semmiből érdemi munka nélkül jutott pozícióhoz”, „kenetteljes, már-már szirupos megszólalásokkal, és ha lehetőség volt rá, pá­tosszal” beszélt a sajtónak, miközben mártírként rendezett „ámokfutást”.

Az elfogult írás a másik alpolgármestert, Ruzsa Csabát úgy jellemzi, mint aki „nagyon ment”, Péterffy Attila pedig „teljesen új városvezetési stílust vezetett be”. (Érdekesség, hogy a városvezető koalíció tagjaként a Momentum-frakció nemrég közleményben azt írta a városvezetésről, hogy „a jelenleg tapasztalható hozzáállás aláássa a szövetséget és a közös program megvalósítását”. A Péterffyt a választáson indító Mindenki Pécsért Egyesület elnöke, Mellár Tamás úgy nyilatkozott, hogy a polgármesternek a 14 hónap alatt annyit sikerült bizonyítania, hogy nem ért a városvezetéshez.)

Ezt követően kedden már a Népszava hasábjain is – névtelen szerzővel – beleszálltak a Gyurcsány-párt politikusába. A lap szerint Péterffy ugyanis „árulásnak” tartotta azt, hogy Bognár Szilvia csetelt Fülöp Péterrel, az Emmi államtitkár-helyettesével arról, hogy a városi kulturális óriáscég, a ZSÖK élére vajon tényleg Bleszity Péter a legalkalmasabb személy. Erről pedig egy, a DK-sokkal és a momentumosokkal közös csetüzenetben számolt be az alpolgármester. Ugyanitt Bognár Szilvia a realitás talaján állva azzal is érvelt, hogy az állam jelentős összeget biztosít a Zsolnay Negyednek, ezért fontos a helyettes-államtitkárral való egyeztetés.

Kerestük Bognár Szilviát többször is kedden, bár úgy tűnt, hogy nyilatkozna, később mégsem sikerült szóra bírnunk. E-mail­ben annyit közölt, hogy a polgármester „vidéken tartózkodik”, és ezért nem tud egyeztetni vele arról, hogy nyilatkozzon, ugyanis ahhoz városvezetői döntésre van szükség, hogy beszélhessen.

Az ügyben megszólalt a Pécsi Igazság nevű szerveződés is. Közleményükben Bognár Szilviától való bocsánatkérésre szólítottak fel, egyben kitértek arra is, hogy „Péterffy Attila ahelyett, hogy a város fejlődésével foglalkozna a köztudottan nagy szakértelmével, inkább a helyi közélet legmélyebb mocsarába süllyedt le MSZP-s barátaival karöltve”.