Támadnak a csigák a kertekben és udvarokban

Támadásba lendültek a kiskertekben a meztelencsigák, a csapadékos időjárás következményeként – a talajból és a felszíni gyomos, füves területekről egyaránt előbújnak, komoly károkat okozva a zöldségekben, gyümölcsökben. Megrágnak ugyanis szinte mindent, ami az útjukba kerül. Tönkreteszik a palántákat, a salátát, a káposztát stb. Inváziójuk már megkezdődött, és egészen a nyár végéig lehet a jelenlétükre számítani.

A tapasztalatok szerint most elsősorban a talajból feltörő, apró termetű csigák a leginkább jellemzők, ugyanakkor a vaskosabb, nagytestű csupasz spanyolcsigák is megtalálhatók a kertekben. Elszaporodásuk oka, hogy nedvességtűrők, könnyen áttelelnek, természetes ellenségük nincs és vegyszerrel se lehet védekezni ellenük hatásosan.

A csúszómászók a zsenge palántákat felfalják, vagy csak a gyökérnyaki részt rágják át, ami aztán a tő elhervadásához vezet. A fejes salátában, a káposztában pedig megbújnak, így ezek a zöldségek ehetetlenné válnak.

A csapadékos időjáráson kívül a gyomos környezet is kedvez a meztelencsigáknak, hisz a gazban könnyedén megfelelő rejtekhelyre találnak. Ezért különösen a gondozatlan területekkel határos kiskertekben okoznak komoly károkat.

Fontos tudni, hogy igazán hatékony védekezési mód nincs ellenük. A gazdák gyűjtéssel, csapdázással, kémiai csalétkes irtással próbálkoznak, de ezeket a kártevőket a tapasztalat szerint ezekkel a módszerekkel maximum gyéríteni lehet. Az indiai futókacsa „bevetése” se megoldás, hisz az állat hiába falánk, a csigarengeteggel nem tud megbirkózni.

A begónia is taszítja a kártevőket

Ha a növényeket reggel öntözzük, hamar felszárad a környezetük, így a csigák nem támadják meg. Léteznek csigataszító növények is, mint például a begónia, a fekete ribiszke, vagy a paradicsom. Ha ezekből ültetünk a csigajárta helyekre, jó eséllyel elkerülhető a károkozásuk. Hatásos lehet az is, ha a védendő növényt a földön körbetekerjük vékony rézdróttal.

Ha a megóvni kívánt terület köré sót, vagy fűrészport szórunk, az elszívja a talajból a nedvességet, ami szintén segíthet. Csaliként a sörcsapda jó megoldás lehet, és vannak kereskedelemben kapható csigaölő szerek, amiket szintén a mászás helyére kell kihelyezni. A földbe félig süllyesztett, konzervdobozból, műanyag palackból készített csapdába tejsavó is kerülhet – ez csalogató hatását hetekig megőrzi, a módszerrel különösen sok csigát lehet fogni, esős időben.