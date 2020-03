Táncosuk gyógyulása a sütivásár célja

Súlyos beteg zenészük, táncosuk, barátjuk gyógykezelésére gyűjt adományt a Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja – sütivásárt tartanak.

Az idei Jótékonysági Bál bevételét is Donovál Marci kezelésére ajánlották fel – a rendezvény telt házas lett, ám a segítség továbbra is elkél, ezért más formában is folytatják az adománygyűjtést.

Marcit Ewing-szarkómával, csontrákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt. A hagyományos kemo- és sugárterápiás kezelések nem bizonyultak tartósan hatásosnak, Marci állapota újra leromlott, lebénult.

– Donovál Marci valószínűleg a világ legpozitívabb, humorral, derűvel és kitartással megáldott embere, hiszen folytatta a zenélést és magántanulóként az érettségire készül – áll a néptáncegyüttes felhívásában. Most rendkívüli segítségre van szüksége, hogy esélyt kapjon a gyógyulásra: az új, molekuláris diagnosztika segítségével célzott kezelést kaphat. Ez az eljárás rendkívül költséges. A szükséges pénz előteremtésére március 6-án 15-től 19 óráig jótékonysági sütivásárt rendeznek a Pöndöly Néptáncegyüttes tagjai a Közösségek Házában. Süteményeket, vagy egyéb felajánlásokat, segítőket és minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezvényre.