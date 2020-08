Tanszereket gyűjtenek a nehéz sorsú diákoknak Pécsváradon

Érkeznek már a felajánlások, többek között táskát és tolltartót kapnak majd a gyermekek.

Tanszereket szeretne gyűjteni a Pécsváradi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) tanulóinak az egyik ott dolgozó gyógypedagógus, Csepregi Kitti, erről az egyik közösségi oldalon tett közzé egy bejegyzést. A tanárnő már korábban is indított hasonló kezdeményezést, akkor is nagy sikerrel, most az aktualitása miatt újból kitette a felhívást. A tanév kezdete előtt sok családnál ugyanis kiselejtezik a régi iskolai eszközöket, mert aki teheti, megveszi az új készleteket – ezt a tanárnő saját tapasztalatából is tudja. Ahogy Csepregi Kitti elmondta, ő azt szeretné, hogy a feleslegessé vált, de még használható tanszerek ne a szemétbe kerüljenek, hiszen az EGYMI diákjai, akik közül sokan hátrányos helyzetűek, örülnének azoknak, és a foglalkozások során jó hasznát vennék. Legfőképpen színes ceruzára, zsírkrétára, ragasztóra, radírra, hegyezőre, tolltartóra és táskákra van szükség, de a játékok is jól jönnek. Felajánlások már eddig is érkeztek, de iskolai eszközökből sosem lehet elég.

Azt pedig már Molnár Judit igazgatónőtől tudtuk meg, hogy a pécsváradi iskolába csaknem nyolcvan gyermek jár. Szerte a megyéből érkeznek a tanulók, de nagyjából minden második hátrányos helyzetű. A tankönyvek és az étkezés is ingyenes számukra, az iskolai eszközök beszerzése viszont problémát jelent a nehéz sorsú családok számára. Az igazgatónő azt emelte ki, hogy rajzolni nagyon szeretnek a tanulók, ha megjelenik egy pályázat, ők máris elkezdenek alkotni, ezért például a rajzlap is hamar elfogy.

Nem csak tanszereket szoktak gyűjteni, a felajánlásoknak köszönhetően tavaly karácsonykor egy szép ünnepséget tudtak szervezni a gyermekeknek, akik nagyon örültek ennek a gesztusnak. Csepregi Kitti egyik segítője akkor a kozmetikájában gyűjtött pénzt, amiből minden diáknak tudott venni egy-egy csokit, így személyre szóló meglepetést kaphattak. Sportszereket is sikerült beszerezni, amelyek aztán az iskolai karácsonyfa alá kerültek közös ajándékként. Egy piros focilabda is volt az eszközök között, ez még mindig az egyik nagy kedvenc.