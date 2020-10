Tanulmány már lesz, akvapark még nem

A választási kampányban még amiatt támadta az előző városvezetést Péterffy Attila, hogy tanulmányokat készítettek az amúgy a város életét több évtizedre is meghatározó, a becslések szerint több mint húszmilliárdos beruházásra, ám a mostani önkormányzat is erre készül.

Az előző városvezetés által a kormánnyal megkötött szerződésnek köszönhetően van lehetősége Pécsnek arra, hogy megépülhessen a jövőben az akvapark, s a több évtizedre szóló projekt előkészítése, elemzése már a korábbi önkormányzat idején elkezdődött. Ezzel kapcsolatban a Face­bookon már a választások előtt kifejtette álláspontját Péterffy Attila. Az akkor még csak baloldali polgármesterjelölt amiatt kritizálta egy éve az akkori városvezetést, hogy miközben „egy kapavágás nem történt”, tanulmányokra már rengeteg pénzt költöttek.

Most azonban újabb tanulmányt készül íratni Péterffy Attila. Mint az általa is jegyzett dokumentumban is áll, Pécs térségében a sok évtizedes, szórványos geotermikus és kiterjedt ásványi nyersanyag kutatási adatának a korszerű tematikus térképi anyagainak célorientált felhasználásával a Dél-Dunántúl, és benne Pécs városának geotermikus energia feltárási lehetőségeit már az 1970-es évektől kezdődően több tanulmány is áttekintette.

A most készítendő tanulmány célja Pécs környezetében a termálvízfeltárás potenciális lehetőségének bemutatása, a lehetséges alternatíváinak földtani-szerkezeti megalapozása, bemutatása lesz.

A meghívásos eljárásban nyertes vállalkozóval október közepén szerződnének, a munkát három hónap alatt kell majd elkészítenie.

Mint ismert, a sportcélú beruházásoknak – köztük a leendő akvaparknak is – jelenleg 1,1 milliós havi keresetért van már polgármesteri biztosa is.