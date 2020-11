Tanuszoda: vizes kérdés is előkerült a sásdi létesítménynél

Kérdéses, honnan látják majd el vízzel a sásdi intézményt.

A kormány 2014-ben jelentette be, hogy más városok mellett Sásdon is tanuszodát építenek. A cél az volt, hogy óvodás és iskolás gyermekek úszásoktatását szolgálják ki, de a helyiek, környékbeliek is igénybe tudják venni ezeket a létesítményeket. A tervek szerint a közel 1300 négyzetméteres sásdi uszodában két medencét használhatnak majd a látogatók, egy kisebbet a gyermekek, egy nagyobbat pedig a felsős diákok, kamaszok és felnőttek részére hoznak létre. A jelenleg hetvenszázalékos készültségben lévő tan­uszoda gépészeti működtetését és fenntartását, továbbá az eszközöket, a karbantartási költségeket a Nemzeti Sportközpontok biztosítják.

A létesítmény szó szerint vizes kérdéssé is vált a közelmúltban, miután a sásdi közműszolgáltató, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2021-től 2035-ig szóló Gördülő Fejlesztési Tervének korábbi változatában szerepelt egy új, 120 méter mély kút fúrása is, amit nettó 30 millió forintos bekerülési költséggel számoltak. A városvezetésnek azonban komoly aggályai merültek fel, és az egyik őszi testületi ülésen a téma napirendre is került. Akkor Jusztinger János polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a kút fúrásának költsége még kiegészül az irányítástechnika árával, így összesen 50 millió forintos összegről van szó.

A kútra viszont azért lenne szükség, mert a DRV szerint ezzel lehetne az uszoda működéséhez szükséges vízmennyiséget egész évben biztosítani az üzemeltető részére, ha ez nem történik meg, akkor bár most elegendő mennyiségű víz áll rendelkezésre a lakosságnak, de ez veszélybe kerülhet.

A városi testület viszont arra hivatkozva, hogy az önkormányzat korábban azt ugyan vállalta, hogy a beruházáshoz a telket biztosítja, közművesíti, ellenben azt nem, hogy a működtetéséhez bármilyen módon is hozzájárulna, a kút fúrását nem támogatta.

Jusztinger János szerint ez üzemeltetési kérdés, amit a majdani üzemeltetőnek és a DRV-nek kell megoldania. Ennek ellenére a kút fúrása továbbra is a középtávú terveik között szerepel, de úgy látja, hogy a későbbiekben – már ha erre szükség lesz egyáltalán – akár egy kisebb vízhozamú kút is elegendő lehet kifejezetten a medencék ellátására. Mint mondta, az ülés után a Nemzeti Sportközpontoknak is írt egy levelet, ami arról szólt, hogy a medencéket csúcsidőn kívül, szakaszosan töltsék fel majd, e kérést vegyék figyelembe.

Az ügyben kedden megkerestük a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t is, hogy fejtsék ki álláspontjukat, de nem kívántak nyilatkozni lapunknak.