Társas program volt, a legújabb játékokat is kipróbálhatták

Nyolcadszorra várták a társasjáték-kedvelőket a hétvégi JátsszMa Társasjáték- Kiállítás és -Vásárra. Az idei alkalom sem maradt különlegességek nélkül, a számos új játék mellett még a lézerharcot is kipróbálhatták a résztvevők.

A tavalyinál is több résztvevőt vonzott az idei JátsszMa a Pécsi Kulturális Központba, a hétvégi társasjáték-kiállítás és -vásárra több százan látogattak el.

– Szerencsére egyre több helyen van már lehetőség társasjátékozni Pécsett is, egyre több klub alakul, akik rendszeresen szerveznek programokat a gémereknek és az amatőr csapatok, családok, baráti társaságok is megismerkedhetnek a legérdekesebb, illetve a legújabb játékokkal. Új csapatként először vett részt a JátsszMa programján a pécsi társasjáték-délutánt szervező klub, de a pécsi társasjáték-kiadók is elhozták a legújabb társasukat. Különlegességként pedig az idén a játékosok a lézerharcot is kipróbálhatták annak a csapatnak a jóvoltából, akik Pécsett az István-aknán található régi bánya épületeihez várják a kalandvágyókat – mondta Marksz Levente, a program szervezője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Fehér Sólyom Kiadó az idén is elhozta óriás társasait, illetve újdonságként a Niche nevű játékot mutatták be. Ebben az ökológiai-stratégiai társasjátékban élőhelyet kell keresni az állatoknak és meg kell védeni őket az ellenfelektől. A másik pécsi kiadó a tavaly nagy sikert aratott „Karácsonyfa” után az idén a Black Pyramidot hozta el, amelyet a résztvevők elsőként próbálhattak ki.

– Egy föld alatti piramisban mozognak a játékosok, miközben csapdát állítanak egymásnak és megsebzik a másikat – mondta Nagy Balázs, a roppant népszerű játék szerzője. A Black Pyramid a hétvégi programon nagyon jó visszajelzéseket kapott, tavasszal, közösségi finanszírozással szeretnék kiadni.

– A nemzetközi társasjátékdíjat az idén az Azul, a magyar társasjátékdíjat pedig a Szüret nyerte, de nagy sikere van most a Fotoszintézis és az Indiánnyár nevű játékoknak is, ezek a következő évben mérettetnek meg az egyesület által alapított díjért – mondta Farkas Gábor, a Magyar Társasjátékos Egyesület elnöke.

Egy új klub is várja a „gamereket”

A JátsszMa résztvevői egy különleges sporttársast is megismerhettek, Nagy Norman és Horváth Miklós két évig fejlesztette a SportIN card nevű játékát, a saját testsúlyos gyakorlatokra épülő társast, amelynek célja, hogy az emberek mindennapjaiba bevigye a rendszeres mozgást. A játékban 40 másodperc alatt minél több szabályos ismétlést kell a gyakorlatból elvégezni és a kártyákon megadott szorzókkal kombinálva minél több pontot kell összegyűjteni.

Egy új pécsi klub is bemutatkozott a programon.

– Összedobtuk a saját és a barátaink társasjátékkészleteit, az első pár alkalmon tíz körüli résztvevő volt, majd két hónap alatt eljutottunk odáig, hogy már hatvanan játszottunk. Szeretnénk megismertetni az emberekkel a társasokat. A baráti társaságoknak, családoknak a játékmestereink segítenek a játékmenetben – Varga Dániel, a pécsi társasjáték délután(ok) egyik megálmodója. Legközelebb e hét szombaton déltől várják a játékkedvelőket Pécsen a Slyven Rendezvényközpontba.