Társasjátékok felajánlását várják beteg gyerekek számára

A Nevetnikék Alapítvány önkéntesei karácsonyi kívánságlistát írtak, azzal a céllal, hogy mosolyt csaljanak az ünnepeket a kórházban töltő kicsik arcára.

A gyermekklinika onkológiai és pszichiátriai osztályára szeretnének új társasjátékokat venni, továbbá az alapítvány segítőit meghívták a Mestyán Gyula osztályra is, hogy játszanak a gyerekekkel, az ehhez szükséges alapeszközöket is szeretnék megvásárolni. A kívánságlistájukat folyamatosan frissítik közösségi oldalukon, a támogató felajánlásokat is ott várják.

