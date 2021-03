Tartalékaikat fordították a virágok beszerzésére

A nőnapi kínálatra nem lehet panasz, az üzletek és a pécsi vásárcsarnok is tele van virágokkal. Az árusok örülnek, hogy legalább még hétfőn nyitva tarthatnak, de a két hetes zárás miatt így is hatalmas veszteségre számítanak.

A nőnapot március 8-án tartjuk, de a virágárusok számára az ünnep nem csak ezt az egy napot jelenti, ők akár már egy héttel korábban elkezdik a készülődést, berendelik a virágokat. Most is így tettek, bíztak abban, hogy a nőnapi forgalom tompítani fogja az elmúlt év veszteségeit. Ahogy a pécsi virágárusokkal beszélgettünk, megtudtuk, hogy sokan a megtakarított pénzüket fordították a virágok beszerzésére. Most mégis nehéz helyzetben vannak, kellemetlenül érte őket, hogy jövő héten nekik is be kell zárniuk. A kormány a helyzetük megkönnyítése érdekében azt a rendeletet hozta, hogy hétfőn, vagyis az ünnep napján még árulhatnak, de keddtől ők sem tarthatnak nyitva.

Az Édenvirág Kft. Pécsen három üzlettel rendelkezik, emellett nagykereskedésként Baranya, Tolna és Somogy megye árusait is ők látják el virággal – a döntés tehát őket több oldalról is érinti.

– Nőnapra minden virágárus készül, mi is nagy készleteket halmoztunk fel – kezdte Parrag Zsuzsanna, az Édenkert Kft. ügyvezetője. – Amint azonban megszületett a zárásról szóló rendelet, sok rendelést visszamondtak, a virágok nálunk maradtak. Persze, az importőrök is hasonló helyzetben vannak, hiszen tőlük pedig a nagykereskedések nem viszik el az árut. Valamennyit persze könnyített, hogy hétfőn még árusíthatunk, de senki sem fogja úgy bezárni az üzletét, hogy az teljesen üres. Mindenkinél komoly lesz a veszteség.

Élő árúról lévén szó, a megmaradt virágokkal nem tudnak mást csinálni, mint megsemmisíteni. Persze vannak még más nyitott kérdések is. Parrag Zsuzsanna arra is kitért, hogy nekik például számos megrendelésük van azoktól, akik temetésre kértek virágot. Nem tudják, hogy ezekkel mi lesz, hogyan tudják majd teljesíteni őket – még hogyha a kiszállításra lenne is lehetőség, a boltok nem tudják majd honnan beszerezni a koszorúhoz való alapanyagokat, mert leállhatnak az importőrök és nagykereskedések is. Az ügyvezető azt is hangsúlyozta, nem azzal van gond, hogy be kell zárniuk, hanem hogy a döntés ilyen váratlanul érte őket. Ha pár nappal korábban értesültek volna róla, akkor fel tudtak volna készülni.

Nárcisz, jácint és még tulipán is van a kínálatban

A virágüzletek arra kérik vevőiket, lehetőség szerint a hétvégén vagy hétfőn szerezzék be az ünnepi csokrokat. Van olyan bolt, amely a hagyományostól eltérően még vasárnap is nyitva tart, hogy minél kevesebb virág menjen kárba. Kínálat az van bőven, ezt mi is tapasztaltuk pénteken a pécsi vásárcsarnokban. A napsárga nárciszt szálanként 50–250 forint között vehetjük meg, a tulipánt pedig 250–350 forintért adják. Jácint is illatozik már a pultokon, 600–1200 forintot is fizethetünk érte, ez attól is függ, hogy hagymásat vagy vágottat veszünk. A szegfű is népszerű, amit 300–350 forintért kaphatunk meg. Persze kérhetünk csokrot is, amelyek árát az határozza meg, hogy mennyi és milyen virágból szeretnénk összeállítani.